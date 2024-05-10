Gebzespor, ligde son maçını Pazar günü sahasında ligden düşen Babaeskispor ile oynayacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak. Bu sezon da 3.Lig umutlarını son maç öncesinde bitiren Gebzespor’da şampiyonluk hayalleri gelecek yıllar kaldı.
Gebzespor’dan buruk veda
Son iki yıldır BAL’da çok iddialı takım kuran, şampiyonluk hedefine ulaşamayan Gebzespor, geçen hafta deplasmanda İstanbul İfaspor ile 0-0 berabere kalıp, birincilik şansını son maç öncesinde yitirmişti.
10 May 2024 - 18:59 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma Yazdır
Mahreç Uğur Uludağ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.