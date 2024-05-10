Diliskelesispor, son maçı Çorlu’da oynayacak

ÇORLUSPOR’UN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLAYACAK

Geçen hafta sahasında ilimizin bir diğer takımı Yuvacıkspor’u 3-0 yenerek şampiyonluğunu garantileyen Çorluspor, son maçını fikstür gereği Pazar günü Dilovası Stadı’nda Diliskelesispor ile oynayacaktı. Çorluspor yönetimi, şampiyonluk kutlaması yapacaklarını belirtip, Diliskelesispor’dan bu maçın Çorlu’da oynanmasını talep ettiler.

DİLİSKELESİSPOR’A TEŞEKKÜR

Diliskelesispor yönetimi de bu isteği kabul etti. Futbol Federasyonu da karşılaşmayı Çorlu Stadı’na aldı. Karşılaşma Çorlu Stadı’nda 13.30’da başlayacak. Çorluspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Takımımız BAL 2. Grup şampiyonluğunu garantilediği için son hafta karşılaşmasını Çorlu General Basri Saran stadyumunda oynayacaktır. Diliskelesispor kulübü yönetimine sıcak yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

SON HAFTANIN PROGRAMI

12 MAYIS PAZAR

13.30 Diliskelesispor-Çorluspor

15.00 Keşanspor-İFA Spor

15.00 Gebzespor-Babaeskispor

15.00 Kapaklıspor-Gölcükspor

15.00 Feriköyspor-Sarayspor

15.00 TAÇ Spor-Kullarspor

15.00 Lüleburgazspor-Uzunköprüspor