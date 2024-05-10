Diliskelesispor, son maçı Çorlu’da oynayacak

ÇORLUSPOR’UN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLAYACAK
Geçen hafta sahasında ilimizin bir diğer takımı Yuvacıkspor’u 3-0 yenerek şampiyonluğunu garantileyen Çorluspor, son maçını fikstür gereği Pazar günü Dilovası Stadı’nda Diliskelesispor ile oynayacaktı. Çorluspor yönetimi, şampiyonluk kutlaması yapacaklarını belirtip, Diliskelesispor’dan bu maçın Çorlu’da oynanmasını talep ettiler.
DİLİSKELESİSPOR’A TEŞEKKÜR
Diliskelesispor yönetimi de bu isteği kabul etti. Futbol Federasyonu da karşılaşmayı Çorlu Stadı’na aldı. Karşılaşma Çorlu Stadı’nda 13.30’da başlayacak. Çorluspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Takımımız BAL 2. Grup şampiyonluğunu garantilediği için son hafta karşılaşmasını Çorlu General Basri Saran stadyumunda oynayacaktır. Diliskelesispor kulübü yönetimine sıcak yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
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B
M
A
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27
21
4
2
70
13
67
27
20
4
3
72
12
64
27
17
4
6
64
16
55
27
15
8
4
54
21
53
27
15
5
7
50
26
50
27
14
5
8
59
22
47
27
14
5
8
55
31
47
27
13
4
10
43
27
43
27
10
6
11
42
37
36
27
10
3
14
50
50
33
27
9
2
16
25
45
29
28
8
1
19
34
60
25
27
6
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18
27
50
21
27
1
1
25
13
115
4
27
1
3
23
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3
SON HAFTANIN PROGRAMI
12 MAYIS PAZAR
13.30 Diliskelesispor-Çorluspor
15.00 Keşanspor-İFA Spor
15.00 Gebzespor-Babaeskispor
15.00 Kapaklıspor-Gölcükspor
15.00 Feriköyspor-Sarayspor
15.00 TAÇ Spor-Kullarspor
15.00 Lüleburgazspor-Uzunköprüspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.