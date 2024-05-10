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Diliskelesispor, son maçı Çorlu’da oynayacak

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İlk kez yer aldığı BAL’da düşme üzüntüsü yaşayan Diliskelesispor, son maçında geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Çorluspor ile Dilovası’nda karşılaşacaktı. Ancak iki takım yöneticilerinin anlaşmasıyla Futbol Federasyonu karşılaşmayı Çorlu’ya aldı. Çorlu Stadı’ndaki maç 13.30’da başlayacak.

Uğur Uludağ
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Diliskelesispor, son maçı Çorlu’da oynayacak mask
Diliskelesispor, son maçı Çorlu’da oynayacak
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ÇORLUSPOR’UN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLAYACAK

Geçen hafta sahasında ilimizin bir diğer takımı Yuvacıkspor’u 3-0 yenerek şampiyonluğunu garantileyen Çorluspor, son maçını fikstür gereği Pazar günü Dilovası Stadı’nda Diliskelesispor ile oynayacaktı. Çorluspor yönetimi, şampiyonluk kutlaması yapacaklarını belirtip, Diliskelesispor’dan bu maçın Çorlu’da oynanmasını talep ettiler.

DİLİSKELESİSPOR’A TEŞEKKÜR

Diliskelesispor yönetimi de bu isteği kabul etti. Futbol Federasyonu da karşılaşmayı Çorlu Stadı’na aldı. Karşılaşma Çorlu Stadı’nda 13.30’da başlayacak. Çorluspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Takımımız BAL 2. Grup şampiyonluğunu garantilediği için son hafta karşılaşmasını Çorlu General Basri Saran stadyumunda oynayacaktır. Diliskelesispor kulübü yönetimine sıcak yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” denildi. 

Diliskelesispor, son maçı Çorlu’da oynayacak

Diliskelesispor, son maçı Çorlu’da oynayacak

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

27

21

4

2

70

13

67

2.GEBZESPOR

27

20

4

3

72

12

64

3.TAÇSPOR

27

17

4

6

64

16

55

4.İFA

27

15

8

4

54

21

53

5.FERİKÖY

27

15

5

7

50

26

50

6.KULLAR 1975 SPOR

27

14

5

8

59

22

47

7.GÖLCÜKSPOR

27

14

5

8

55

31

47

8.DİLİSKELESİSPOR

27

13

4

10

43

27

43

9.KEŞAN SPOR

27

10

6

11

42

37

36

10.KAPAKLISPOR

27

10

3

14

50

50

33

11.UZUNKÖPRÜSPOR

27

9

2

16

25

45

29

12.YUVACIKSPOR

28

8

1

19

34

60

25

13.SARAY SPOR 1953

27

6

3

18

27

50

21

14.BABAESKİSPOR

27

1

1

25

13

115

4

15.LÜLEBURGAZSPOR

27

1

3

23

8

141

3

 

SON HAFTANIN PROGRAMI

12 MAYIS PAZAR

13.30 Diliskelesispor-Çorluspor

15.00 Keşanspor-İFA Spor

15.00 Gebzespor-Babaeskispor

15.00 Kapaklıspor-Gölcükspor

15.00 Feriköyspor-Sarayspor

15.00 TAÇ Spor-Kullarspor

15.00 Lüleburgazspor-Uzunköprüspor

# hafta, sosyal

10 May 2024 - 19:01 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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