Şampiyon yenildi

YENİDOĞANSPOR İKİNCİ YENİLGİYİ TATTIRDI
Kırmızı-Lacivertli ekip, geçen hafta da Körfez Atılımspor’a 5-1 mağlup olmuştu. İlk 12 maçında yenilgi yüzü görmeyen Derince Birlikspor, son iki maçın mağlup tamamladı. Şampiyon Derince Birlikspor’u 3-1 yenen Yenidoğanspor ise Play-Off maçları öncesinde çok büyük moral buldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.