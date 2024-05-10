İzmit Erenlerspor 3 puanla bitirdi

İZMİT 41 FK’DA KAZANDI
Bu grupta Play-Off’a çıkmayı garantileyen Körfez Atılımspor ise normal sezonda son maçında İzmit 41 Futbol Kulübü’ne 4-3 mağlup oldu. 2.Küme C Grubu’nda ligi ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan Yenidoğanspor ile Körfez Atılımspor, Play-Off’ta karşılaşacağı rakiplerini bekliyor.
2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.