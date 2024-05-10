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Kocaeli’de Yapay Zeka çalıştayı başladı

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Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Teknik Elemanlar Derneği ve Cihannüma işbirliğiyle düzenlenen yapay zeka ve dijital çağın tüm yönleriyle ele alınacağı “Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği: Fırsatlar ve Tehditler”  çalıştayına katıldı.

Kocaeli’de Yapay Zeka çalıştayı başladı mask
Kocaeli’de Yapay Zeka çalıştayı başladı
Kocaeli’de Yapay Zeka çalıştayı başladı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay , İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V. Hasan Aydınlık, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, Cihannüma Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Serkan Seyhan, TEKDER Genel Başkanı Nurdoğan Öztürk, TEKDER İstanbul İl Başkanı Selim Kaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri,  sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kocaeli’de Yapay Zeka çalıştayı başladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz’da bir konuşma yaptı.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz: “Sanayi devrimini gerçekleştiremeyen ecdadımız büyük acılarla yüzleşti. Neredeyse koskocaman bir imparatorluğu kaybettik. Bunun sonucunda da Anadolu'ya sıkıştık.”

Kocaeli’de Yapay Zeka çalıştayı başladı

DİJİTAL ÇAĞI YAKALAMAK SANAYİ DEVRİMİNE GÖRE ÇOK DAHA KOLAY

Sanayi devrimini ıskaladık ama önümüzde yeni bir dönem var diyen Vali Yavuz, önümüzdeki süreçte yeniden aynı hataların yapılmaması gerektiğini ve bu yolda yapılan çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Sanayi devrimini madem ıskaladık yeni bir devir var. Dijital çağ. Şimdi belki sanayi devriminde birdenbire birikime ulaşmak çok kolay değil ama dijital çağı yakalamak sanayi devrimine göre çok daha kolay olduğunu uzmanlar ifade ediyor. Dijital çağın gereğini yerine getirmek, evlatlarımızı bu alanda yetiştirmek ve bu alana yatırım yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hepinizin bildiği gibi milli teknoloji hamlesini başlattık. İşte şu anda savunma sanayiinde geldiğimiz nokta elbette yeterli olmasa da birçok ihtiyacımızı karşılar hale geldik. İnşallah bundan sonra da yakalanan bu ivme çok daha iyi noktalara evrilecektir.”

Kocaeli’de Yapay Zeka çalıştayı başladı

ÜLKEMİZİN ÖVÜNDÜĞÜ, ÜRETTİĞİ HER NE TEKNOLOJİ VARSA KOCAELİ'DEN GEÇİYOR

Kocaeli’nin bu yolculuktaki yerini ve katkılarını sözlerine ekleyen Vali Yavuz: “Kocaeli'ye gelirsek, Kocaeli Türkiye'nin, ülkemizin dünyayla yarışan yüzü. Bilim, sanayi ve teknoloji üssü, bilişim, inovasyon ve ARGE’nin başkenti. Bunu açıklıkla söylüyorum. Çünkü biz orta ve yüksek teknoloji kullanan ve üreten ve yılda 30,7 milyar dolar ihracat yapan İstanbul'dan sonraki ikinci iliz. Yine gayri safi yurt içi hasılada da Türkiye birincisiyiz. Türkiye'nin dış ticaret hacminin yaklaşık %18,5’inin gerçekleştiği bir şehirde bulunuyoruz. Bilişim Vadisi gibi geleceğe hitap eden önemli bir kuruluşun merkezindeyiz. TOGG’un fikri ve sınai mülkiyet haklarının geliştirildiği şehirdeyiz. Ülkemizin övündüğü, ürettiği her ne teknoloji varsa bir şekilde TÜBİTAK'tan ve Kocaeli'den geçmektedir. Öyleyse bu çalıştayın Kocaeli’de yapılması da bir tesadüf olarak nitelendirilemez.”

DİJİTALLEŞMEYE ÇOK DAHA FAZLA DEĞER ATFETMEMİZ GEREKİYOR

Güçlü Türkiye yolunda ilerlemenin dijitalleşme ile gerçekleşeceğini belirten Vali Yavuz: “Değerli arkadaşlarım, eğer dünyada akan kan ve gözyaşını durduracaksak, süslü kavramların arkasında saklanmış zalimlerle mücadele edeceksek bizim bilim, sanayi ve teknolojiye, özellikle dijitalleşmeye çok daha fazla değer atfetmemiz gerekiyor.”

Kocaeli’de Yapay Zeka çalıştayı başladı

ÜÇ STRATEJİK KRİTİK ALAN İLE BERABER MÜCADELE ETMELİYİZ

Konuşmaların devamında uzman görüşlerine ilişkin bilgiler veren Vali Yavuz: “Hür ve bağımsız bir devlette yaşamak için en önemli yatırım yapmanız gereken alanın siber güvenlik olduğunu söylüyorlar. Bir başkası biyogüvenlik olduğundan bahsediliyor. Bir üçüncüsü de gıda arz güvenliğinden bahsediliyor. Önümüzdeki 10’lu, 20’li ve 50’li yıllarda tartışmamız gereken üç tane stratejik kritik alan ile hep beraber mücadele etmek durumundayız. Aziz Türk Milleti olarak yaşatmayı, paylaşmayı ve gözyaşı silmeyi biliriz. O yüzden biz medeniyet değerlerimize sahip çıkmalıyız, kim olduğumuzu bilmeliyiz. Dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı şekillendirirken geçmişimizden destek almalıyız.  Çünkü yüce Türk Milleti tarih boyunca imparatorluklar kurmuş, dünyanın hiç şüphesiz en büyük milletlerinden bir tanesidir. Bunu yaparken asla sömürmemiş ve katletmemiştir. O yüzden Balkanlara gittiğimizde saygı görürüz, Afrika’ya gittiğimizde de aynı saygıyı görürüz, biz orta Doğu’ya gittiğimizde de aynı hürmet ve saygıyı buluruz, görürüz. İşte bu ecdadımızın bize bıraktığı en büyük mirastır diye düşünüyorum. Bir kez daha katkı sunan emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.” ifadelerinde bulundu.

150 bilim insanını bir araya getirecek olan çalıştay, protokol konuşmalarının ardından sahneye davet edilen alanında uzman moderatörlerin konuşmalarıyla devam etti.

Akademisyenler ve sektör uzmanlarının ışığında vatandaşlarımızın bilinçlenmesini amaçlayan Çalıştay’da; Yapay Zeka’nın (YZ) Kavramsal ve Felsefi Boyutu, Teknoloji, Ar-Ge ve Mühendislik Boyutu, Savunma ve Ulusal Güvenlik Boyutu, Eğitim ve İstihdam boyutu, Liderlik, Yönetişim, Kalite ve Verimlilik boyutu ile Etik, Hukuki ve sosyolojik boyutu gibi konular her yönüyle ele alınacak.  

Kaynak: Bülten

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10 May 2024 - 20:13 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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