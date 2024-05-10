Kandıra’da çaya zam geldi

Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın oluşturduğu yeni fiyat listesi belli oldu. Yeni tarifeye göre Kandıra'da 6 lira olan çay 8 liradan satılacak. Yeni fiyat listesine göre içecek fiyatları; Çay 8 TL, Bitki çayı, kahve ve Kakao 15 TL, Türk Kahvesi ise 25 TL’ye yükseldi. Kaşarlı – Karışık Tost fiyatı ise 60 TL olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.