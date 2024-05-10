Kandıra’da çaya zam geldi

Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın oluşturduğu yeni fiyat listesi belli oldu. Yeni tarifeye göre Kandıra'da 6 lira olan çay 8 liradan satılacak. Yeni fiyat listesine göre içecek fiyatları; Çay 8 TL, Bitki çayı, kahve ve Kakao 15 TL, Türk Kahvesi ise 25 TL’ye yükseldi. Kaşarlı – Karışık Tost fiyatı ise 60 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi