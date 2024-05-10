Mehmet Öztürk’e 2 maç ceza verildi

Kurul Mehmet Öztürk’ü Süper Lig Play-Off’ta Körfez GB ile Beylikbağı müsabakası sonrasında Körfez GB teknik sorumlusu Haluk Kaya’ya ait telefona göndermiş olduğu hakaret içerikli ses kaydı eylemi nedeniyle suçlu gördü. İl Futbol Disiplin Kurulu deneyimli kaleciye yapılan inceleme neticesinde sabit görülen eylemine uyan FDT 41.95 maddeleri gereğince 2 resmi müsabakadan menine karar verdi. Geride kalan sezon Karamürselspor’un BAL’a çıkmasında büyük rol oynayan başarılı eldiven 2024-25 sezonunun ilk iki resmi maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.