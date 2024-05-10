Miniklerin futbol coşkusu

AVNİ KALKAVAN’DA ÇEKİŞMELİ MAÇLAR

U-11 yaş grubunda yer alan minik futbolcular, ikinci hafta maçlarında kozlarını Avni Kalkavan Stadı’nda paylaştı. Bu sahanın gündeminde ki maçlarda en çekişmelisi Çayırtepe Gençlik ile Marmara Gençlikspor arasında oynandı. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sahada oynanan bir diğer maçta ise ilk kez futbol branşında faaliyetlere başlayan, Derince Birlikspor’un altyapısını oluşturan Derince Gücüspor, Güneşspor’u 3-0 mağlup etti. Küçük yaş gruplarında futbol faaliyetlerine başlayan İzmit Sanayispor da, Yavuzspor’a 2-0 yenildi.

M.ALİ KAĞITÇI FARKLI SKORLAR

En küçük yaş grubu olan U-11 Ligi’nde ikinci hafta maçlarında heyecan M.Ali Kağıtçı Stadı’nda yaşandı. Bu sahada oynanan maçlar farklı skorlarla bitti. Tavşantepespor, Hacı Hızır Şafakspor’u 10-0 yendi. C Grubu’na dahil maçta da İzmit 41 Futbol Kulübü, İzmit FK’yı 9-0 gibi farklı skorla yendi. Kocaeli Öncü Gençlikspor da, İzmit Yuvamspor’u 14-0 gibi farklı skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sahada oynanan golsüz biten maçta 1937 Sekaspor ile KYÖD Spor takımları birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

DERİNCE GÜCÜSPOR- Futbolda faaliyetlerine yeni başlayan Derince Gücüspor, küçük yaş gruplarında liglere katılıyor.

AİLELER- Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçları sporcuların yakınları da takip ediyor.

MUSTAFA ZEYBEK- Derince Gücüspor Teknik Sorumlusu Mustafa Zeybek, minik futbolcularla yakından ilgileniyor.

GÜNEŞSPOR- Yeşil-Siyahlı ekibin minikleri son maçında mağlup oldu.

İZMİT YILDIZSPOR- Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta İzmit Yıldızspor, Çınarlıspor’u 4-0 yendi.



U-11 LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Marmara Gençlik 3 2 1 0 14 2 7 2-Yavuzspor 3 2 1 0 6 1 7 3-Öncü Gençlikspor 2 2 0 0 18 0 6 4-Yeşilovaspor 2 2 0 0 7 0 6 5-Derince Gücüspor 2 2 0 0 6 2 6 6-Çayırtepe Gençlik 3 1 2 0 4 1 5 7-1937 Sekaspor 2 0 1 1 2 3 1 8-Kyödspor 2 0 1 1 0 4 1 9-Güneşspor 2 0 0 2 0 7 0 10-İzmit Sanayispor 2 0 0 2 1 12 0 11-Yuvam İzmitspor 2 0 0 2 1 18 0 12-Doğuşspor 3 0 0 3 0 9 0

TOPLU SONUÇLAR

Çayırtepe Gençlik: 1 Marmara Gençlik: 1

1937 Sekaspor: 0 KYÖD Spor: 0

Güneşspor: 0 Derince Gücüspor: 3

Yuvam İzmitspor: 0 Öncü Gençlik: 14

İzmit Sanayispor: 0 Yavuzspor: 2

Yeşilovaspor: 3 Kocaeli Doğuşspor: 0 (H)





