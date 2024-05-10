Değirmendereliler trafik polisi istiyor

Yaşanacak olan nüfus artışının getireceği trafik yükü ile ilgili Değirmendere sakinlerinin talepleri var. Değirmendere sakinleri, “Yaz aylarının gelmesi ile birlikte bölgemizde özellikle cumartesi ve pazar günleri çok yoğun trafik yaşanıyor. Belli caddelerimizde trafik içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Aynı zamanda caddelerde araçlar gelişi güzel park ettiği için bu trafik yükü daha da içinden çıkılmaz hal alıyor. Biz bu bölgenin insanları olarak Kocaeli Valiliğinden talebimiz var. Valiliğin sadece yaz aylarında dahi olmasa bu bölgeye motosikletli trafik polislerini görevlendirmesini istiyoruz. Bu konuda valiliğimizin gereken çalışmayı yapacağına inanıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.