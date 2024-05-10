Değirmendereliler trafik polisi istiyor

Yaşanacak olan nüfus artışının getireceği trafik yükü ile ilgili Değirmendere sakinlerinin talepleri var. Değirmendere sakinleri, “Yaz aylarının gelmesi ile birlikte bölgemizde özellikle cumartesi ve pazar günleri çok yoğun trafik yaşanıyor. Belli caddelerimizde trafik içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Aynı zamanda caddelerde araçlar gelişi güzel park ettiği için bu trafik yükü daha da içinden çıkılmaz hal alıyor. Biz bu bölgenin insanları olarak Kocaeli Valiliğinden talebimiz var. Valiliğin sadece yaz aylarında dahi olmasa bu bölgeye motosikletli trafik polislerini görevlendirmesini istiyoruz. Bu konuda valiliğimizin gereken çalışmayı yapacağına inanıyoruz” dedi.