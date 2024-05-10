Kocaeli'de otomobil halk ekmek büfesine çarptı, 2 kişi yaralandı

Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 SAA 68 plakalı otomobil, Miralay Mümtaz Parkı'ndaki halk ekmek büfesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle beton zemin üzerindeki büfe yerinden söküldü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan büfe çalışanı E.Ç. ile otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.