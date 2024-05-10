Kocaeli’de çocuğu kasten öldürmekten tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında çocuğu kasten öldürmek suçundan, hakkında 18 yıl 1 ay 8 gün hapis cezası bulunan İ.A(23) düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şahıs Müdürlük'teki işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün sevk edildiği Adli makamlar tarafından tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.