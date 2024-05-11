Kocaeli’de 7 ilçe elektriksiz kalacak (11 Mayıs Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli’de 11 Mayıs Cumartesi günü 7 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Kandıra, Dilovası, Derince, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Gebze ‘de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|SEDAŞ Web Sitesi
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|59306
|KOCAELİ
|KANDIRA
|SARNIÇLAR
|KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER
|11.05.2024
|09:00
|15:30
|59649
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|TEPECIK, TEPECİK
|BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BİLGE ATATAŞ CD., ERENLER SK., GEBZE, GEBZE CD., GÖLLER, GÖLLER CD., KOZDERE, KOZDERE CD., SARILAR SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TÜRBE
|11.05.2024
|09:00
|15:00
|59788
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA
|KÖY SOKAĞI, BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|11.05.2024
|09:00
|17:00
|59790
|KOCAELİ
|DERİNCE
|BULDUK, TAHTALI, TERZILER
|A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER
|11.05.2024
|09:00
|17:00
|59819
|KOCAELİ
|İZMİT
|SERDAR
|MENZİL SK.
|11.05.2024
|09:00
|17:00
|59820
|KOCAELİ
|İZMİT
|SERDAR, YENİ
|ANADOLU CD., ARIZLI CD., ASIR, BURAK, BURAK SK., ÇELENK SK., ERİM DENİZER SK., KÖROĞLU SK., ORKİDE SK., SADIK, SADIK SK., SALMAN, SALMAN SK., SARDUNYA SK., SEVİNÇ SK., SÖĞÜT SK., TEKİN SK.
|11.05.2024
|09:00
|17:00
|59835
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, 4.07.2021, PAZARKÖY
|202 CD., 202. CD., CENNET, CENNET SK., KADER, KARAPINAR, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, TOPRAK SK
|11.05.2024
|09:00
|17:00
|59836
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ
|ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HOCA ALI EFENDI, HOCA ALİ EFENDİ SK., KORCAN CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI
|11.05.2024
|09:00
|17:00
|59853
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ
|DAMLAR SK., GÜLBAHÇESI, HEMSIRE, HEMŞİRE SK.
|11.05.2024
|12:00
|14:00
|59858
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|3240., 3246., 3247., 3248, 3248., AKASYA SK., CEREN SK., ÇİĞDEM SK., MERVE SK., ÖZPINAR SK., SÜMBÜL SK.
|11.05.2024
|09:00
|09:30
|59860
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|3225., 3231., 3233. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3247, AYBEK SK., KARANFİL SK., LALE SK., ZAKKUM SK.
|11.05.2024
|16:30
|17:00
|59861
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|KÖMÜRCÜLER SK.
|11.05.2024
|09:00
|17:00
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.