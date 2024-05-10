Açılır açılmaz hemen araç park ettiler

Bölgeyi kullanan sürücüler yol üzerinde park eden büyük araçların trafik kazalarının olmasına neden olacağı konusunda uyarıda bulundu. Sürücüler, “Daha yeni yapılan bu yolda tırlar, kamyonlar ve servis araçları park etmeye başladı. Bu parklarla birlikte yeni sıkıntılar ortaya çıkacak. Büyük araçlar park ettiği için sollamada sıkıntı çıkıyor ya da karşıdan karşıya geçen insanları göremiyoruz. Bu yolda büyük araçların park edilmesinin yasaklanmasını ve bu konuda önlemler alınmasını istiyoruz. burada açıldığı gibi yolun kazalarla anılmaması için bu önlemler şart” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.