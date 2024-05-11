Kandıralılar Derneği’nin yeni yönetimi belli oldu

Toplantıda yeni yönetim kurulunda görev atamaları yapıldı. Başkan Salim Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantının ardından Başkanvekilliğine Baturhan Üretürk, Dernek Sekreterliğine Oğuzhan Baykara, Mali İşlere Altınay Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Abdurrahman Kaymak, Harun Raşit Kocagöz, Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Recep Yıldız, Adem Arı getirildi.
Üyeliklerde ise Ahmt Kızmaz, Hasan Baykara, İlker Altunel, Fatma Özdayıoğlu, Hakan Saltık, Ahmet Bozdemir, Muharrem Boz, Gökhan Sarı ve Emin Ayaz yer aldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.