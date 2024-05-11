Tarım müdürlüğünün fidelerini muhtar mı sattı?

Yaşanan durumdan dolayı mağdur olduğunu söyleyen vatandaş yaşadığı durumu şöyle anlattı:
Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü her yıl bu zamanlarda çiftçilere fide veriyor. Ben de fide almak için kuruma gittim. Çalışanların fidelerden haberinin olmadığını gördüm. Sorduklarımın hepsi “Haberimiz yok” yanıtı verdi. Gidip kurum müdürüne sordum oda fidelerin bittiğini söyledi. Kime ve neye göre dağıttıklarını ve dağıtımı hiçbir çiftçinin duymadığını söyledim. Bunun üzerine “Sana mı soracağım benim işim bu” dedi. Daha sonra gidip aynı fideleri daha yüksek fiyat ile muhtardan satın altık. Hak mı bu adalet mi? Muhtar koli ile Tarım İl müdürlüğünün fidelerini sattı. Bu konuda tüm yetkilileri göreve çağırıyorum. Burada bir hata varsa hatayı yapanlar cezalandırılsın ve çiftçilerin mağduriyeti ortadan kaldırılsın” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.