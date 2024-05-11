Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi B214 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Süleyman G., aralarında husumet bulunan Yıldırım K. ile konuşmak için evine gitti. Süleyman G. ile Yıldırım K. arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Süleyman G., yanında getirdiği tabanca ile Yıldırım K.’ya ateş etti. Yıldırım K. ayağından yaralanarak yere yığılırken, Süleyman G. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yıldırım K. olay yerine sevk edilen ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.