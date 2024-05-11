Halkevi’ndeki üst geçidin altı tuvalet gibi kullanılıyor

Vatandaşlar Halkevin’de bulunan Adnan Menderes üst geçidinin altının adeta tuvalet gibi koktuğunu söyleyen vatandaşlar, “Akşamları bu üst geçidin altı adeta tuvalet olarak kullanılıyor. İnsanlar buradan geçerken burunlarını tıkıyorlar. Kokudan geçmek mümkün olmuyor. Bu alanların temizlenmesini ve insanların buraya tuvaletlerini yapmaması için önlem alınmasını istiyoruz. Yaşadığımız bu çağda hala insanların sokaklara tuvaletini yapmasını da anlamak mümkün değil. Artık bu alan resmen mikrop yuvası haline geldi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.