Halkevi’ndeki üst geçidin altı tuvalet gibi kullanılıyor

Vatandaşlar Halkevin’de bulunan Adnan Menderes üst geçidinin altının adeta tuvalet gibi koktuğunu söyleyen vatandaşlar, “Akşamları bu üst geçidin altı adeta tuvalet olarak kullanılıyor. İnsanlar buradan geçerken burunlarını tıkıyorlar. Kokudan geçmek mümkün olmuyor. Bu alanların temizlenmesini ve insanların buraya tuvaletlerini yapmaması için önlem alınmasını istiyoruz. Yaşadığımız bu çağda hala insanların sokaklara tuvaletini yapmasını da anlamak mümkün değil. Artık bu alan resmen mikrop yuvası haline geldi.