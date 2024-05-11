Derince Belediyesinde promosyon ihalesi yapıldı: Çalışanlar kaç para alacak?

550 ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR
Derince Belediyesinde çalışan yaklaşık 550 işçiyi doğrudan ilgilendiren promosyon ihalesi gerçekleştirildi. Promosyon ihalesinin ilk turunda 7 banka teklif verdi ancak ilk tur sonunda 5 banka ihaleden çekildi. Promosyon ihalesi Türkiye İş Bankası ile Yapı Kredi Bankası arasında geçti.
İŞ BANKASI KAZANDI
İhale iki banka arasında açık artırma şeklinde gerçekleşti. İş Başkanı 35 bin 550 TL teklif verince Yapı Kredi Bankası çekildi. İş Bankası ile Derince Belediyesi arasında önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak. Sözleşme sonrasında çalışanların hesaplarına 35 bin 550 TL yatırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.