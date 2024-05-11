Zeytinoğlu işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Mart ayında işsizlik oranı yüzde 8.6 ile şubat ayına göre 0.1 puan geçen yılın aynı ayına göre 1.4 puan geriledi. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 24.1 olarak gerçekleşti. Burada da aylık bazda 0.4 puan iyileşme, geçen yıla göre 2.1 puanlık artış olduğu görüyoruz” dedi.

ÇALIŞABİLİR NÜFUS

Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda, bir önceki yılın mart ayına göre çalışabilir nüfus 542 bin kişi artarken, işgücü 962 bin kişi artmış. Mart itibariyle toplam istihdamın ise 32 milyon 588 bin kişi ile en yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz, nüfusumuza oranla bunun daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemize yabancı sermaye çekilmesinin istihdama da katkı sunacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

SANAYİ ÜRETİMİ

TÜİK tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim endeksine ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi martta yıllık bazda 4.3 artarken aylık bazda yüzde 0.3 geriledi. Sektörlere baktığımızda ise, sermaye malları üretiminde yıllık yüzde 7.3’lük, yüksek teknolojili ürünlerde yıllık yüzde 34.4, aylık yüzde 16’lık artışlar olduğunu görüyoruz. Katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırım ve büyüme açısından bu kalemlerdeki artışları değerli buluyoruz. Bunun yanında enerjide yıllık yüzde 6.0, ara mallarında yüzde 5.0, orta düşük teknolojili ürünlerde yüzde 4.9’luk artışlar da sanayi üretimindeki genel artışın üzerinde” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi