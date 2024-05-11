Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Uzman isim o tarihi işaret etti

İsa Karakaş, hükümetin ve ana muhalefet partisinin asgari ücrete ara zam yapılmasına olumlu baktıkları ancak ekonomi yönetiminin tavrının olumsuz olduğunu belirtti. Uzman isim TGRTHaber'e doğal gaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğini dile getirerek şunları kaydetti:

“Bu zamlar Haziran ayında enflasyon açıklandıktan yansıtılabilir. Zamlar kamu oyuna yansıtıldığı takdirde Eylül ayı gibi asgari ücrete bir ara zam gelebilir. Bu yönde duyumlar aldık. Çünkü emekli ve memura yapılacak zam sonrası oranlar değişecek. Bu da genel zamlara yansıyacak. Kulis bilgisi olarak bu tarz duyumlar aldık.”

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Kaynak: Haber Merkezi