82-83-84 plaka kodlarına talip ilçeler şekillendi! Gebze listede var mı?

İL OLMAK İÇİN 8 KRİTER
İlçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.
İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...
Çerkezköy
Lüleburgaz
Silivri
Çorlu
Büyükçekmece
Tuzla
Kapaklı
Gebze
Çayırova
Darıca
Ereğli
Bandırma
İnegöl
Edremit
Bergama
Soma
Aliağa
Akhisar
Salihli
Torbalı
Ödemiş
Nazilli
Alaşehir
Söke
Kuşadası
Milas
Bodrum
Fethiye
Serik
Manavgat
Alanya
Polatlı
Ereğli
Erdemli
Silifke
Kozan
Kadirli
Ceyhan
İskenderun
Arsuz
Reyhanlı
Elbistan
Kahta
Siverek
Midyat
Nusaybin
Cizre
Silopi
Yüksekova
Erciş
Doğubayazıt
Fatsa
Ünye
Erbaa
Bafra
Çarşamba
Akçakale
Tarsus
Ergani
Viranşehir
Mustafakemalpaşa
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Tartışalım - yeni belediye yeni iş kolları
Mert Savaş - İl sayısı ilk etapta 70 e düşürülmeli
Bayburt ,Bartın ,Yalova ,Bitlis,Iğdır ,Osmaniye,Burdur ,Bilecik,Karabük , Kilis,Kırıkkale ilçe statüsüne alınmalı lakin bu artık mümkün değil
Nhm778 - Gebze İstanbul'un ilçesi olmalıdır.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.