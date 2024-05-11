82-83-84 plaka kodlarına talip ilçeler şekillendi! Gebze listede var mı?

İL OLMAK İÇİN 8 KRİTER

İlçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...

Çerkezköy

Lüleburgaz

Silivri

Çorlu

Büyükçekmece

Tuzla

Kapaklı

Gebze

Çayırova

Darıca

Ereğli

Bandırma

İnegöl

Edremit

Bergama

Soma

Aliağa

Akhisar

Salihli

Torbalı

Ödemiş

Nazilli

Alaşehir

Söke

Kuşadası

Milas

Bodrum

Fethiye

Serik

Manavgat

Alanya

Polatlı

Ereğli

Erdemli

Silifke

Kozan

Kadirli

Ceyhan

İskenderun

Arsuz

Reyhanlı

Elbistan

Kahta

Siverek

Midyat

Nusaybin

Cizre

Silopi

Yüksekova

Erciş

Doğubayazıt

Fatsa

Ünye

Erbaa

Bafra

Çarşamba

Akçakale

Tarsus

Ergani

Viranşehir

Mustafakemalpaşa

Kaynak: AA