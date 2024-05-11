Maketler bir yıl önce söküldü! Dünden bugüne İzmit Duvarı’nda bir adım daha atıldı

MAKETLER 1 YIL ÖNCE SÖKÜLDÜ
İzmit Kemalpaşa Mahallesi Tren Garı karşısında bulunan ‘Dünden Bugüne İzmit’ duvarındaki minyatürlerin yerine duvara daha estetik bir görünüm kazandırmak için harekete geçilmişti. İzmit Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmayla taş duvarda bulunan maketlerin sökülerek İzmit’in eski fotoğrafları ile Atatürk’ün İzmit seyahatlerini anlatan tarihi fotoğrafların yer aldığı ışıklı tabelalar asılmasına karar verilmişti. Yenileme ihalesi 2023 yılının şubat ayında yapıldı ve mart ayında eski maketlerin sökümü başladı.
BİR ADIM DAHA ATILDI
İhaleyi kazanan firma eskimiş maketlerin söküm işlemlerini geçtiğimiz mayıs ayı itibariyle tamamlamıştı. Aradan geçen 1 yılın ardından duvarda ilk işlem nisan ayı başında yapılmış ve çerçeveler getirilmişti. Firma duvarda yer alacak tarihi fotoğrafları yerleştireceği resim çerçevelerini üzerine koruma amaçlı şekilde açılır kapanır kapaklarının da montajını gerçekleştirdi. Firmanın duvara renk katacak olan fotoğrafları da ilerleyen günlerde çerçeveye yerleştirmesi ile işin tamamlanması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.