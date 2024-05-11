Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, büyükelçi Sn. Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaştı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise mesajında "Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan’ın babası Osman amcamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajında, "Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sn Hasan Doğan’ın vefat eden babası merhum Osman Doğan amcamıza Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sevgili kardeşim Hasan Doğan’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.