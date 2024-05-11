Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Büyükakın: Mutlu annelerle mutlu gelecek inşa ediyoruz

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda mutlu şehir Kocaeli idealinin ve mutlu ailelerin annenin mutluluğuyla oluştuğunu söyleyerek, “Mutlu annelerle mutlu gelecek inşa ediyoruz” dedi.

Büyükakın: Mutlu annelerle mutlu gelecek inşa ediyoruz mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’ye Anne Şehir Markası

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, her yıl mayıs ayının 2. pazarında kutlanan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Anneliğin dünya üzerinde hiçbir karşılık beklenmeksizin yapılan en kutsal ve en zor meslek olduğunu belirten Başkan Büyükakın, ‘’Anneliği cümlelere dökmeye kalksak anlatmaya kelimeler yetersiz kalır. Dilimiz döndüğünce anlatmaya, onlara layık olmaya, Kocaeli’yi de bir Anne Şehir markasına dönüştürmeye gayret ediyoruz. Şehrimizi annelerin huzur ve mutluluğu üzerine yeni baştan kuruyoruz. Spordan sağlığa sosyal hayattan istihdama kadar annelerimizi hayatın her alanına entegre ederek; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerden ve güçlü ailelerden oluşan bir toplum inşa ediyoruz’’ ifadesini kullandı.

Kadın Çalıştayı ve Kadın Festivali

Büyükşehir olarak, Kocaeli genelinde yoğun iş hayatı ve ev işleriyle meşgul olan kadınların yaşam becerilerinin zayıflamasını önlemek ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla destekleyici faaliyetler yürüttüklerini aktaran Başkan Büyükakın, ‘’Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projemiz bünyesinde bulunan Anne Şehir Merkezlerinde kadınlarımızın yönetimde temsili, şehrin ekonomik, sosyal-kültürel yaşama daha aktif katılımı amacıyla fiziksel aktivite,  obeziteyle mücadele, eğitim hizmeti, okul öncesi sınıflar, yetişkin hobi atölyeleri, diyetisyen hizmeti, fizyoterapist gibi hizmetler sunuyoruz.

Bunun yanı sıra Anne Şehir Merkezlerimizde bulunan Anne Yanı Sınıflarımız  (okul öncesi sınıfları) ile anneler gün içerisinde etkinliklere katılırken çocuklarımızı uzman eğitmenler vasıtasıyla okul öncesi eğitimle destekliyoruz. 

Kadınlarımızın bilinçlendirilmesi ve karar mekanizmalarında yer almasını desteklemek amacıyla Kadın ve Aile Şurası ve Çalıştayı ile binlerce kadına ulaştık. Ayrıca “Doğadan Doğala” konseptiyle gerçekleşen Kadın Festivalimize yine binlerce kişi katıldı.

Mutlu Şehir Okulları Doldu Taştı

Ailem Kocaeli projemizle milli-manevi değerlerimiz doğrultusunda, toplumsal gelişimi, aile olma ve aile kalabilme süreçlerini destekleyen; kadın, aile ve çocuk temelli çalışmalar yürütüyoruz.

Bu kapsamda düzenlediğimiz ve alanında uzman isimleri konuk ettiğimiz Ailem Kocaeli Buluşmaları on binin üzerinde kişiye ulaştı.

Bireysel yetişkin danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetlerimiz devam ediyor.

Mutlu Şehir Okulları başlığı altında; Mutlu Ebeveynler Okulu, Mutlu Çocuklar Okulu, Mutlu Evlilikler Okulu ve Aile Atölyeleri düzenliyoruz.

Çocuklarımızın da Her Daim Yanındayız

Elbette annelerimizin yanında çocuklarımızı da ihmal etmiyoruz. Okul öncesi eğitim sınıfları, çocuk gelişim atölyeleri, çocuk oyun alanları, eğlenceli atletizm, binicilik eğitimi, çocuk zumbası ve eğitim hizmetleriyle onların da yanındayız.

12 ilçemizde 23 noktada çocuk gelişim atölyeleri, eğlenceli atletizm, çeşitli yarışmalar, oyunlar ve diğer etkinliklerin hep birlikte yapıldığı “Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım Çocuk Festivali” ile on binlerce çocuğumuza ulaştık.

Lokomotif Çocuk Köyü

Son olarak hizmete aldığımız Lokomotif Çocuk Köyü; doğadan bilime, sanattan spora, gastronomiden psiko-sosyal etkinliklere farklı atölyelerle çocuklarımızın ruhuna da dokunarak, şefkatle ve sevgiyle mutlu bir geleceğe taşıyacak öncü bir çalışmadır.

Öncelikle annelerin mutluluğu ile ailelerin ve toplumun sosyalleşip mutlu olduğu bir Kocaeli oluşturmayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle kişisel hayatımızda ve toplumumuzda yeri ve önemi çok büyük olan, Rabbimizin cenneti ayaklarının altına serdiği tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmişlere rahmet, hayatta olanlara da sağlık, afiyet ve huzur diliyorum’’ açıklamasını yaptı.

 

Kaynak: BÜLTEN

# yeni, HER, Büyükşehir, Kocaeli, başkan, sosyal

11 May 2024 - 10:46 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.519.854 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL