Büyükakın: Mutlu annelerle mutlu gelecek inşa ediyoruz

Kocaeli’ye Anne Şehir Markası

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, her yıl mayıs ayının 2. pazarında kutlanan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Anneliğin dünya üzerinde hiçbir karşılık beklenmeksizin yapılan en kutsal ve en zor meslek olduğunu belirten Başkan Büyükakın, ‘’Anneliği cümlelere dökmeye kalksak anlatmaya kelimeler yetersiz kalır. Dilimiz döndüğünce anlatmaya, onlara layık olmaya, Kocaeli’yi de bir Anne Şehir markasına dönüştürmeye gayret ediyoruz. Şehrimizi annelerin huzur ve mutluluğu üzerine yeni baştan kuruyoruz. Spordan sağlığa sosyal hayattan istihdama kadar annelerimizi hayatın her alanına entegre ederek; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerden ve güçlü ailelerden oluşan bir toplum inşa ediyoruz’’ ifadesini kullandı.

Kadın Çalıştayı ve Kadın Festivali

Büyükşehir olarak, Kocaeli genelinde yoğun iş hayatı ve ev işleriyle meşgul olan kadınların yaşam becerilerinin zayıflamasını önlemek ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla destekleyici faaliyetler yürüttüklerini aktaran Başkan Büyükakın, ‘’Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projemiz bünyesinde bulunan Anne Şehir Merkezlerinde kadınlarımızın yönetimde temsili, şehrin ekonomik, sosyal-kültürel yaşama daha aktif katılımı amacıyla fiziksel aktivite, obeziteyle mücadele, eğitim hizmeti, okul öncesi sınıflar, yetişkin hobi atölyeleri, diyetisyen hizmeti, fizyoterapist gibi hizmetler sunuyoruz.

Bunun yanı sıra Anne Şehir Merkezlerimizde bulunan Anne Yanı Sınıflarımız (okul öncesi sınıfları) ile anneler gün içerisinde etkinliklere katılırken çocuklarımızı uzman eğitmenler vasıtasıyla okul öncesi eğitimle destekliyoruz.

Kadınlarımızın bilinçlendirilmesi ve karar mekanizmalarında yer almasını desteklemek amacıyla Kadın ve Aile Şurası ve Çalıştayı ile binlerce kadına ulaştık. Ayrıca “Doğadan Doğala” konseptiyle gerçekleşen Kadın Festivalimize yine binlerce kişi katıldı.

Mutlu Şehir Okulları Doldu Taştı

Ailem Kocaeli projemizle milli-manevi değerlerimiz doğrultusunda, toplumsal gelişimi, aile olma ve aile kalabilme süreçlerini destekleyen; kadın, aile ve çocuk temelli çalışmalar yürütüyoruz.

Bu kapsamda düzenlediğimiz ve alanında uzman isimleri konuk ettiğimiz Ailem Kocaeli Buluşmaları on binin üzerinde kişiye ulaştı.

Bireysel yetişkin danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetlerimiz devam ediyor.

Mutlu Şehir Okulları başlığı altında; Mutlu Ebeveynler Okulu, Mutlu Çocuklar Okulu, Mutlu Evlilikler Okulu ve Aile Atölyeleri düzenliyoruz.

Çocuklarımızın da Her Daim Yanındayız

Elbette annelerimizin yanında çocuklarımızı da ihmal etmiyoruz. Okul öncesi eğitim sınıfları, çocuk gelişim atölyeleri, çocuk oyun alanları, eğlenceli atletizm, binicilik eğitimi, çocuk zumbası ve eğitim hizmetleriyle onların da yanındayız.

12 ilçemizde 23 noktada çocuk gelişim atölyeleri, eğlenceli atletizm, çeşitli yarışmalar, oyunlar ve diğer etkinliklerin hep birlikte yapıldığı “Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım Çocuk Festivali” ile on binlerce çocuğumuza ulaştık.

Lokomotif Çocuk Köyü

Son olarak hizmete aldığımız Lokomotif Çocuk Köyü; doğadan bilime, sanattan spora, gastronomiden psiko-sosyal etkinliklere farklı atölyelerle çocuklarımızın ruhuna da dokunarak, şefkatle ve sevgiyle mutlu bir geleceğe taşıyacak öncü bir çalışmadır.

Öncelikle annelerin mutluluğu ile ailelerin ve toplumun sosyalleşip mutlu olduğu bir Kocaeli oluşturmayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle kişisel hayatımızda ve toplumumuzda yeri ve önemi çok büyük olan, Rabbimizin cenneti ayaklarının altına serdiği tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmişlere rahmet, hayatta olanlara da sağlık, afiyet ve huzur diliyorum’’ açıklamasını yaptı.

Kaynak: BÜLTEN