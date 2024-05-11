Çenesuyu’nda yönetim değişikliği yaşandı

ÇENESUYU’NDA BEKLENEN GENEL KURUL YAPILDI

Derince Belediyesi’nin en büyük iştiraki olan Çenesuyu A.Ş.’de 9 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen genel kurul toplantısında yönetim değişikliği yaşandı. Çeneyesuyu’nun yönetimi geçmiş dönem Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, belediye başkan yardımcıları Kemal Bayraktar ve Ayşe Mamat, Özel Kalem Müdürü Hatice Kandemir ve Çenesuyu AŞ Genel Müdürü Cumhur Seferoğlu’ndan oluşuyordu.

YENİ YÖNETİM GEÇİCİ OLARAK BELİRLENDİ

Derince Belediye binasında yapılan genel kurulda Çenesuyu A.Ş. yeni yönetim kurulu üyeleri olarak Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Paşa ve İnsan Kaynakları Müdürü Mine Karakuş belirlendi. Yeni seçilen yönetimin geçici olduğu ilerleyen günlerde yapılacak olağanüstü genel kurul ile kalıcı yönetimin belirleneceği öğrenildi.