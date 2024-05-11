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İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri gazeteci çok sayıda kişi öldü

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İsrail ordusunun, Gazze'nin pek çok noktasına düzenlediği saldırılarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri gazeteci çok sayıda kişi öldü mask
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile orta kesiminde pek çok noktaya saldırı düzenledi.

Kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda gazeteci Baha Ukaşe ile eşi ve oğlu yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin merkezindeki eski şehir bölgesinde Sıyam ailesinin evine düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Yine Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun ve Es-Sabra mahallelerinde 2 eve düzenlenen saldırılarda da çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Sağlık ekipleri, Sabra Mahallesi'nde hedef alınan evde en az 3 kişinin cesedine ulaşırken, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin, İsrail ordusunun işgal ettiği Zeytun Mahallesi'ne ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırıların hedefinde ise Ez-Zevayide beldesi ile En-Nuseyrat Mülteci Kampı oldu. Buralardaki saldırılarda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 142'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesinden uluslararası kurumlara "yakıt yardımı" çağrısı
Hastane doktorlarından Raid Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 günde Refah'tan Gazze'nin orta kesimine büyük bir göç dalgası olduğunu, daha önce yaklaşık 400 bin olan nüfusun bu göçle birlikte 800 bini aştığını kaydetti.

Aksa Şehitleri Hastanesinin Gazze'nin orta kesiminde sağlık hizmeti veren tek hastane olduğuna dikkati çeken Hüseyin, 150 yatak kapasiteli hastanenin olağanüstü durumlarda 200 yatak kapasitesine çıkabildiğini ancak yeni gelen göç dalgasıyla birlikte halihazırda hastanede 600 hastanın tedavi gördüğünü dile getirdi.

Günlük 3 bin 500 litre yakıta ihtiyaçlarını olduğunu ve daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla her gün ya da gün aşırı olarak hastaneye yakıt verildiğini söyleyen Hüseyin, son 5-6 gündür ise hiç yakıt ulaşmadığını, depolardaki yedek yakıtı kullandıklarını dile getirdi.

Hastanede 600 hasta ve yaralı, 500 diyaliz hastası, 24 prematüre bebek ve 12 yoğun bakım hastası bulunduğunu ve 5 ameliyathanenin sürekli çalıştığını kaydeden Hüseyin, 48 saatten az bir zaman sonra hastanede sağlık hizmetinin duracağını belirtti.

İsrail ordusunun Refah'a geniş kapsamlı bir saldırı başlatması durumunda, Aksa Şehitleri Hastanesinin, Gazze'nin orta kesiminde sağlık hizmeti verecek tek hastane olacağını söyleyen Hüseyin, uluslararası kurumlara, hastaneye yakıt yardımında bulunma çağrısı yaptı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesinde, 48 saat içinde yakıtın biteceği dolayısıyla sağlık ve tıbbi hizmetlerin duracağı bildirilmişti.

Medya ofisinin verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 33 hastane ve 54 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

Gazze'de onlarca çocuk, okullarının yeniden açılmasını talep etti 
İsrail'in saldırıları nedeniyle eğitim hakkından mahrum kalan Filistinli çocuklar, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplandı.

Bir grup genç tarafından organize edilen gösteriye katılan çocuklar, ellerinde "Eğitim bizim hakkımız, eğitim görmeyi talep ediyoruz", "Barış ve güven içinde yaşamak istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Filistinli kız çocuğu 9 yaşındaki İman yaptığı konuşmada, "Dünyadaki diğer çocuklar gibi barış ve güven içinde yaşamak, evlerimize ve okullarımıza dönmek istiyoruz. Neden hayatımızı mahvettiler? Barış içinde yaşamayı hak etmiyor muyuz?" dedi.

İsrail'in masum çocukları öldürdüğünü söyleyen İman, çocukların eski güzel hayatlarına, evlerine dönmesi, diğer çocuklar gibi özgürlüklerine kavuşmaları için dünya ülkelerini Gazze'deki savaşı durdurmaya çağırdı.

Gösteri kapsamında çocuklar ayrıca şarkılar söyleyip dans etti.

Kaynak: AA

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11 May 2024 - 11:16 - Dünya --- Okunma

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