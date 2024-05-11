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Büyükakın: Çiftçimize 5 yılda 1 milyar TL destek sağladık

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Büyükşehir’in “9. Çiftçi Şenliği”, Gebze’de Başkan Büyükakın, protokol ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleşen kortejle başladı 

Büyükakın: Çiftçimize 5 yılda 1 milyar TL destek sağladık mask
Büyükakın: Çiftçimize 5 yılda 1 milyar TL destek sağladık
Büyükakın: Çiftçimize 5 yılda 1 milyar TL destek sağladık
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 9’uncusunu düzenlediği “Çiftçi Şenliği”, 12 Mayıs Pazar günü İzmit Şarışeyh Mahallesi’nde bulunan mesire alanında gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, protokol üyeleri, ziraat odalarının başkanları, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla Gebze’de kortej düzenlendi. Gebze Çarşı Camiinin önünde başlayan ve Kent Meydanında sona eren kortejde vatandaşlara fide dağıtımında bulunan Başkan Büyükakın, “Çiftçilerimize 5 yıl içinde 1 milyar TL tutarında destek sağladık. İnsanların tarım ve toprakla buluşup, ürünlerini kendi el emeğiyle üretmesi bizim için çok kıymetli. Şenliğimiz tarım ve hayvancılık alanında etkinliklerle devam edecek” dedi.

30 BİN FİDE DAĞITILDI

Gebze Çarşı Camiinin önünden başlayan ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği korteje Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, oda birlik ve kooperatiflerin başkan ve yöneticileriyle muhtarlar katıldı. Kent Meydanında son bulan yürüyüşte vatandaşları pazar günü İzmit’te yapılacak çiftçi şenliğine davet eden Başkan Büyükakın, burada Gebzelilere ata tohumundan üretilen sebze ve tıbbi ve aromatik bitki fidesi dağıttı. 30 bin fidenin dağıtıldığı etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Büyükakın: Çiftçimize 5 yılda 1 milyar TL destek sağladık

“TOPRAKLA BAĞ KOPMASIN”

Gebzeli çiftçilerle bir araya gelen Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, ”Şehirlerin şehir tarımıyla buluşması konusunda farkındalığı her geçen gün artacak.  Şehirlerin kendi kendine yetebilmesi ve yaşanması muhtemel gıda krizi problemini de aşmamıza yardımcı olacak. Şehirlerimizin tarımdan kopmaması ve kendine yetebilir oranda kalması için gereken neyse yapacağız. Kırsal alanda yapılacak tarımsal faaliyetlerin ve hayvancılığın desteklenmesi ve çiftçilerin ayakta kalması gerekiyor. Büyükşehir olarak mazot, gübre, sera naylonu, fidan, fide ve arı kovanı gibi desteklerde bulunuyoruz. Yeter ki çiftçilerimiz ayakta kalsın, toprakla bağ kopmasın, toprak ekilmeye devam etsin. Tıbbi aromatik bitkiler alanında desteklerimiz devam ediyor. Küresel iklim kriziyle birlikte gelmekte olan gıda krizi riskini yönetmek ve şehirlerimizi buna hazırlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükakın: Çiftçimize 5 yılda 1 milyar TL destek sağladık

“KOCAELİ’NİN YÜZDE 50’Sİ ORMAN”

Kocaeli’nin yüzde 50’sinin ormanlık alan olduğunu belirten Başkan Büyükakın, ”Kocaeli’nin yüzde 1,5’luk kısmı sanayi ve ticarette kullanılıyor. Kocaeli’nin yüzde 50’si orman, yüzde 30’u tarım arazisi. Çok ciddi tarımsal arazilerimiz var. Oraların ekilir vaziyette kalması bizim için çok kıymetli. Tarımda faaliyet gösteren kooperatiflerimizle, odalarımızla, çiftçilerimizle beraber çok sayıda etkinlik gerçekleştirip, onların üretime devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Büyükakın: Çiftçimize 5 yılda 1 milyar TL destek sağladık

ÇİFTÇİLERE 1 MİLYAR TL DESTEK

Şehir tarımına dair farkındalığı artırmak istediklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “İnsanların tarım ve toprakla buluşması çok kıymetli. 3 gün boyunca bu etkinlikler tarım ve hayvancılık alanında devam edecek. 5 yıl içinde 1 milyar TL tutarında destek sağlandı. Önümüzdeki süreçte bu destekleri kararlılıkla devam ettireceğiz” dedi.

Büyükakın: Çiftçimize 5 yılda 1 milyar TL destek sağladık

ŞENLİKTE ÇEŞİTLİ YARIŞMALAR YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, tarım ve hayvancılık ile ilgili kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatif, birlik, tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan odaların katkılarıyla organize edilen şenlik, 12 Mayıs Pazar günü İzmit Sarışeyh Mahallesi Akçaova yolu üzerindeki mesire alanında saat 10.00’da başlayacak. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılacak ve Başkan Tahir Büyükakın’ın katılacağı “Dünya Çiftçiler Günü” kapsamında düzenlenen şenlikte, çiftçiler arasında çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Büyükakın: Çiftçimize 5 yılda 1 milyar TL destek sağladık

TARIMSAL ALET VE EKİPMANLAR SERGİLENECEK

Mehter takımı konseri ve halk oyunları ekipleri ile animatörlerin gösterilerinin yer alacağı etkinliklerde, yerel sanatçılar konser verecek. Çocuk oyun gruplarının da yer alacağı şenlikte ayrıca, köyler arası halat çekme, yetişkinler ve çocuklar arasında çuval yarışmaları da yapılacak. Bu yarışmalarda ilk üçe girenlere çeşitli ödüller verilecek. Birlik ve kooperatifler yaptıkları faaliyetleri, firmalar ise açılan stantlarda tarımsal alet ve ekipmanlarını sergileyecek. Etkinlikte ayrıca yapılacak çekilişlerde çiftçilere tarımsal aletler hediye edilecek.

Kaynak: BÜLTEN

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11 May 2024 - 11:21 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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