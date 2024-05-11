KOÜ’lü öğrencilerden depreme ‘farkında ol hazır ol’ çağrısı

KOÜ’LÜ ÖĞRENCİLERDEN DEPREM FARKINDALIĞI ETKİNLİĞİ

Kocaeli Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Tura’nın yürütücülüğünde gerçekleştirdikleri sosyal farkındalık çalışmaları kapsamında deprem öncesinde ve deprem anında doğru davranışlar ve deprem sonrasında psikososyal destek konuları ile ilgili İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda bilgi verici broşürler dağıttı. Yapılan çalışmada soru cevap etkinlikleri gerçekleştirilirken doğru cevap veren katılımcılara deprem anında kullanabilmeleri için düdük hediye edildi. Gerçekleştirilen çalışma vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken takdir topladı.