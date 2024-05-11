KOÜ’lü öğrencilerden depreme ‘farkında ol hazır ol’ çağrısı

KOÜ’LÜ ÖĞRENCİLERDEN DEPREM FARKINDALIĞI ETKİNLİĞİ
Kocaeli Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Tura’nın yürütücülüğünde gerçekleştirdikleri sosyal farkındalık çalışmaları kapsamında deprem öncesinde ve deprem anında doğru davranışlar ve deprem sonrasında psikososyal destek konuları ile ilgili İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda bilgi verici broşürler dağıttı. Yapılan çalışmada soru cevap etkinlikleri gerçekleştirilirken doğru cevap veren katılımcılara deprem anında kullanabilmeleri için düdük hediye edildi. Gerçekleştirilen çalışma vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken takdir topladı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.