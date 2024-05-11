Uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda: uyuşturucu yapımında kullanılan 584 mililitre sıvı amfetamin, 518 gram Bonzai, 24 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili Yakalanan 4 şahıs ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.