İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir meclis üyesinin aracı kurşunlandı!

İLHAMİ BAYRAK’IN ARACINA BEŞ KURŞUN İSABET ETTİ

İddialara göre 10 Mayıs Cuma gecesi saat 01.30 civarında meydana gelen olayda İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi İlhami Bayrak'a ait araç kimliği belirlenemeyen motosikletli bir saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda araca 5 kurşun isabet etti. Bayrak, Sabah işe gitmek için evinden çıktığı esnada aracının yanına geldi ve kurşun izlerini görmesinin ardından emniyet güçlerine haber verdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İlhami Bayrak ve İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur’u arayarak geçmiş olsun dileklerini ve süreci takip ettiklerini bildirdi. Kocaeli Emniyeti olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.