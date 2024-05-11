2.Küme’de şampiyonluk maçı M.Ali Kağıtçı’da

MALTASPOR BU MAÇIN SONUCUNU BEKLEYECEK

A Grubu’nda son haftaya Yeşilovaspor 26 puanla lider giriyor. 24’er puanlı Maltaspor ile Çenesuyu Plajyoluspor ise ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor. Son hafta Maltaspor, rakibi Yenişehirspor çıkmadığı için 3-0 hükmen kazanıp, puanını 27 yapacak. Maltaspor, 26 puanlı Yeşilovaspor’un Çenesuyu Plajyolu karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. 24 puanı bulunan Çenesuyu Plajyoluspor’un şampiyonluk şansı yok. Turuncu-Siyahlı ekip, Yeşilovaspor’u yenip, puanın 27 yapması halinde Maltaspor ile aynı puana gelecek. Bu iki takım arasında ikili averajda üstünlüğü bulunan Maltaspor şampiyon olacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Yeşilovaspor, Ç.Plajyoluspor’u 2-1 mağlup etmişti.



2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU