2.Küme’de şampiyonluk maçı M.Ali Kağıtçı’da

MALTASPOR BU MAÇIN SONUCUNU BEKLEYECEK
A Grubu’nda son haftaya Yeşilovaspor 26 puanla lider giriyor. 24’er puanlı Maltaspor ile Çenesuyu Plajyoluspor ise ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor. Son hafta Maltaspor, rakibi Yenişehirspor çıkmadığı için 3-0 hükmen kazanıp, puanını 27 yapacak. Maltaspor, 26 puanlı Yeşilovaspor’un Çenesuyu Plajyolu karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. 24 puanı bulunan Çenesuyu Plajyoluspor’un şampiyonluk şansı yok. Turuncu-Siyahlı ekip, Yeşilovaspor’u yenip, puanın 27 yapması halinde Maltaspor ile aynı puana gelecek. Bu iki takım arasında ikili averajda üstünlüğü bulunan Maltaspor şampiyon olacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Yeşilovaspor, Ç.Plajyoluspor’u 2-1 mağlup etmişti.
2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.