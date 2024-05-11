Dumlupınar tur atacak

AVNİ KALKAVAN STADI’NDA EREĞLİSPOR İLE OYNAYACAK

Bir maçı eksik son haftaya 33 puanda giren Dumlupınarspor, en yakın rakibi 27 puanlı Ereğlispor ile karşılaşacak. Normalde maçlarını Gölcük Kavaklı Stadı’nda oynanan Dumlupınarspor, Yazlıkspor ile oynadığı maçta çıkan olaylar yüzünden saha kapatma cezası aldığı için Pazar günkü Ereğlispor karşılaşmasını İzmit Avni Kalkavan Stadı’nda oynayacak. Maçın başlama saati 17.00 olarak açıklandı. Dumlupınarspor gibi yıllar sonra futbolda faaliyetlerine başlayan Ereğlispor da 1.Küme’ye çıkma şansını Play-Off maçlarından deneyecek.



2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU