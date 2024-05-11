Sen ben yok Gölcükspor var

Son haftaya Kullarspor ile aynı puanda giren Kırmızı-Siyahlı ekip, ikili averajda rakibine üstünlüğü bulunuyor. Gölcükspor, Pazar günü Tekirdağ deplasmanında 15.00’de karşılaşacağı Kapaklıspor’u yenmesi halinde ligde kalacak.

ŞİMDİ DESTEK ZAMANI

Gölcükspor camiası Pazar günkü bu maç öncesinde kenetlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Büyük Gölcükspor ailesi, gün birlik ve beraberlik günü. Takımımızı ligin son maçında Kapaklıspor’a karşı desteklemek için bir araya gelme zamanı. Pazar günü deplasmanda Kapaklıspor ile kıyasıya bir mücadeleye hazırlanıyoruz. Biz hep birlikte tek yumruk olup takımımızı onurlandırmak, gururlandırmak ve başarılara ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Siz büyük Gölcükspor taraftarlarını da destek için tribünlerde görmek istiyoruz! Sen yoksan eksiğiz, şimdi destek zamanı” denildi.