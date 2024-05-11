Kullarspor, Özkar ile 5’de 5 yapacak mı?

ESER KARDEŞLER’İ KOVDU MAÇ KAZANMAYA BAŞLADI
Üç yıl önce Gölcükspor’u küme düşüren Bursalı teknik adam Eser Kardeşler, ligin ilk yarısının son haftalarından Kullarspor’un başına getirildi. Kırmızı-Siyahlı ekipte istenilen performansı gösteremeyen Eser Kardeşler, Gölcükspor’dan sonra Kullarspor’u da düşme hattının içine itip, görevine son verildi. Eser Kardeşler’den sonra takımın başına Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar getirildi. Özkar, altyapıda birlikte çalıştığı antrenör arkadaşlarıyla aldığı A takımda 4’de 4 yaptı. Pazar günü de deplasmanda Taçspor’u yenip, 5’de 5 yapmanın peşinde. Kullarspor, İstanbul’da kazanıp, Gölcükspor da Tekirdağ Kapaklıspor deplasmanında puan kaybetmesi durumunda ligde Kullarspor kalacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.