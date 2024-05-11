Oktay Gürdal’dan çok anlamlı davranış

ÖZEL SPORCU ARMAN SELEKMAN’A HEDİYE VERDİ

Bu sezon kiralık gittiği 3.Lig takımı Batman Petrolspor’da şampiyonluk sevinci yaşayan Oktay Gürdal, yetiştiği kulüple bağlarını hiç koparmıyor. İki yılda Vanspor takımının kadrosunda yer alan Oktay Gürdal, önceki gün Hisareynspor tesislerinde antrenman yaptı. Oktay Gürdal, aynı sahada antrenman yapan özürlü, özel sporcu olan kaleciliğe meraklı Arman Selekman’a kupa hediye etti.

“OKTAY GÜRDAL BİZİ GURURLANDIRDI”

Hisareynspor Koordinatörü Muammer Akçay, “Sakatlar Haftasını kutlandığı bugünlerde sporcumuz Oktay Gürdal’ın bu jesti çok anlamlıydı. Özel sporcumuz olan Arman Selekman kaleciliğe çok meraklı. Yıllardır da gelip bizimle çalışmalarda çıkıyor. Oktay Gürdal’ın bu jestinden dolayı çok mutlu oldu. Oktay Gürdal, çok karakterli bir çocuk. Kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi.