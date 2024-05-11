Kuzey Işıkları, Kuzey Yarım Küre'nin çeşitli bölgelerinde gözlemlendi

USA Today'in haberine göre, Güneş yüzeyindeki patlamalar sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları ABD'nin güneyindeki Florida eyaletinden bile gözlemlendi.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Montana'nın kuzeyi, Minnesota, Wisconsin ve North Dakota, Kuzey Işıkları'nın ABD'de gözlemlenebilen en uygun bölgeler olduğunu bildirdi.
NOAA, 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette meydana gelen jeomanyetik fırtınanın yerel saatle 18.54'te Dünya'ya ulaştığını aktardı.
Kuzey Işıkları, ABD'de Alaska'dan Florida'ya kadar, Avrupa'da da İngiltere, İrlanda, Çekya, Slovakya, Danimarka ve Ukrayna'da görülürken, Rusya ve Türkiye'de bulunanlar da bu ışık şölenine şahit oldu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.