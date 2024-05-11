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TÜRASAŞ'tan TCDD Taşımacılık AŞ'ye 27 yük vagonu

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Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen 27 konteyner vagonu TCDD Taşımacılık AŞ'ye teslim edildi.

TÜRASAŞ'tan TCDD Taşımacılık AŞ'ye 27 yük vagonu mask
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'de yerli ve milli imkanlarla üretilen vagonların TCDD Taşımacılık bünyesinde ağırlıklı olarak yük taşımacılığında kullanılacağı bildirildi.

TÜRASAŞ tarafından üretilen 27 konteyner vagonunun TCDD Taşımacılık AŞ'ye teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Vagonların her biri 2 adet 40 ayak konteyner yükleme ve 108 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olarak üretildi. Vagonlar, uluslararası kullanıma olanak sağlayan TSI (karşılıklı işletilebilirlik teknik şartnamesi) standartlarına uygun şekilde imal edilerek tescili yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vagonlardan yıl içerisinde 200 adet üretilmesinin planlandığı belirtilerek, 2025'te 200, 2026 yılı içerişinde de 480 vagon üretileceği bilgisi paylaşıldı.

Yük taşıma vagonu olarak rumuzlandırılan vagonlara yurt içi ve dışı demir yolu taşımacılığında oldukça fazla talep olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tasarımından üretimine tamamen yerli ve milli olarak üretilen vagonlar, kombine yük taşımacılığında yüksek yük taşıma kapasitesi ve aktarma kolaylığı nedeniyle tercih edilmektedir. Kısa tasarımı sayesinde bir tren dizisine daha fazla sayıda vagon bağlanabilmekte, böylelikle daha verimli tren işletmeciliği yapılabilmektedir. Yeni nesil konteyner vagonları daha fazla yük taşıma kapasitesi sayesinde ekonomik ve çevre dostu yanıyla ön plana çıkacak."

"Yerli ve milli vagonlarımız Türkiye'nin yükünü taşıyacak"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli vagon üretiminin lojistik açıdan önemli bir atılım olduğuna işaret ederek, "Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında vagon üretimi yapan bir ülke olarak çevre dostu ve ekonomik vagonlarımız ile lojistik sektörüne yeni bir soluk getiriyoruz. Yerli ve milli vagonlarımız Türkiye'nin yükünü taşıyacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

# Türkiye, HER, yeni

11 May 2024 - 13:20 - Türkiye --- Okunma

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