Emekli postacı yaşamını yitirdi

İzmit Hatipköy Mahallesi Beşevler Sokak’ta ikamet eden emekli postacı Muzaffer Tufan (82) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. 4 çocuk babası Muzaffer Tufan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Hatipköy Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.