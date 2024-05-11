Kocaeli Valisi Yavuz'dan Anneler Günü mesajı

Yavuz, mesajında, fedakarlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerin, her zaman yol gösterici olan en değerli varlıklar olduğunu belirtti.
Dünyanın neresinde hangi kültürden hangi inanıştan hangi ırktan olursa olsun annelerin yüreğinin aynı erdemli duygularla çarptığına işaret eden Yavuz, "Anne demek 'şefkat' demek, anne demek 'sabır ve metanet' demektir. Sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisi olan annelik, çocuklarına adanmış bir hayatın, hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek büyük bir fedakarlığın ve karşılıksız sevginin adıdır." ifadelerini kullandı.
Yavuz, annelerin en iyi şekilde yetiştirip geleceğe hazırladığı her bir bireyin, o milletin istikbal ve istiklalinin de yegane teminatı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Annelerin değerini, kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle her şeyden önce vatanımız için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakar annelerine bugün vesilesiyle şükranlarımı arz ediyor, başta şehit annelerimiz olmak üzere ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yad ediyorum."
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.