Önce umutlandık sonra utandık: 0-2

TEK ŞUT ATABİLDİK
Ligde üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında ezeli rakibi Sakaryaspor’u konuk etti. Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sakaryaspor ilk 10 dakikalık bölümde Murat Cem Akpınar ile Kocaelispor kalesinde tehlikeler oluşturdu. Savunmada Emir Ortakaya ile kaleci Gökhan bu iki pozisyonda başarılıydılar. İlk yarısı Sakaryaspor’un oyun anlamında üstünlüğüyle geçen maçta Kocaelispor’un tek tehlikesi 33. dakikada Amaral ile oldu. Portekizli futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti. 45.dakikada konuk takım Del Valle’nin taşıdığı topta Sinan ile gole yaklaştı. Sinan’ın vuruşunda top az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı ve taraflar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.
DEL VALLE ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında ilk atak Kocaelispor’dan geldi. Beridze’nin ceza sahasında yaptığı vuruşta top kaleci Cihan’da kaldı. 53. dakikada ise Sakaryaspor’un öne geçtiği gol geldi. Del Valle arka direkte dokunduğu topu ağlara gönderdi ve konuk ekip bu golle öne geçti. Sakaryaspor 56. dakikada Dino ile gole yaklaştı ancak top üstten auta gitti. Kocaelispor ise 58. dakikada Davit’in şutunda kaleci Cihan’ı geçemedi. 68. dakikada Emir’in kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti. Son bölümde Kocaelispor baskı kurmak istese de pozisyon üretemedi. Gelişen Sakaryaspor atağında Dino müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. Geriye kalan sürede başka atak olmadı temsilcimiz sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
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CANLI ANLATIM
1' Maça Sakaryaspor başladı.
7' Sakaryaspor tehlikeli geldi. Murat Cem Akpınar’ın vuruşundan önce savunmada Emir Ortakaya araya girdi.
11' Murat Cem Akpınar’ın şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.
30' İlk yarım saatlik bölüm golsüz geçiliyor. Kocaelispor rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.
33' Kocaelispor’da Amaral’ın şutunda top üstten auta gitti.
45' Sakaryaspor yine tehlikeli geldi. Del Valle’nin çevirdiği topta Sinan’ın yakın mesafeden vuruşunda top auta gitti. İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi
45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.
İLK YARI SONA ERDİ
45' İkinci yarı başladı
51' Beridze’nin şutunda top kaleci Cihan’da kaldı
53' GOL! Sakaryaspor atağında Del Valle arka direkte topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçti.
56' Sakaryaspor yine tehlikeli geldi. Dino’nun vuruşunda top üstten auta gitti.
58' Davit'in şutunda kaleci Cihan gole izin vermedi.
68' Kornerden gelen topta Emir Ortakaya’nın vuruşunda top üstten auta gitti.
85' Kocaelispor maçın son bölümünde baskı kurmasına rağmen pozisyon bulamadı.
88' GOL! Gelişen Sakaryaspor atağında altı pasta topla buluşan Dino topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.
90' Maça 8 dakika uzatma eklendi.
MAÇ SONA ERDİ.
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KOCAELİSPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
38. DAVIT SKHIRTLADZE
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
55. YUSUF ABDİOĞLU
77. OĞUZ CEYLAN
KOCAELİSPOR YEDEKLER
67. MEHMET ENES SARI
7. CEM EKİNCİ
12. GIORGI KHARAISHVILI
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
32. MEHMET YILMAZ
45. MESUT CAN TUNALI
47. RAMIL SHEIDAEV
53. BURAK ÖKSÜZ
70. BARIŞ ALICI
SAKARYASPOR İLK 11
35. CİHAN TOPALOĞLU
5. BÜLENT UZUN
6. RAJKO ROTMAN
8. SİNAN KURT
9. DINO NDLOVU
12. ISAAC DONKOR
17. MURAT CEM AKPINAR
20. HASAN KILIÇ
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
45. ZDRAVKO DIMITROV
70. OĞUZ YILDIRIM
SAKARYASPOR YEDEKLER
13. İBRAHİM DEMİR
99. ORHAN CAN BOSTAN
3. ÇAĞLAYAN MENDERES
14. BERAT BADAK
19. KORAY KILINÇ
22. SAMED ONUR
27. BERAT CAN ŞANLI
33. ERDİ DİKMEN
61. BÜLENT CEVAHİR
72. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(119 )
Uşaklı 64 - Bu takımı Süper lig'e çıkaracak tek hoca var o da Hakan Sakarya...
Sadece Körfez - Ne oldu Vukoviç Vukoviç deyip durdunuz, orta saha yolgeçen hanı oldu. Bu adam sahada olduğu zaman Cihat kendi işini yapamıyor. Başka yerde nasıl oynar bilmem ama 6 numarada Vukoviç varsa fark yememek mucize. Fofana iyileştiyse Çorum’da o oynasın ya da Mesut Can oynasın.
Davitmiş Ramilmiş golcü diye sahaya çıkmasın bence, 4 defans, 6 orta saha ile oynayalım daha iyi.
Sporcu - Bu takımın başına adam gibi adam HAKAN SAKARYA GETİRİLMELİ. Başarı etiketle değil adamlık da gelir. Ertuğrul sağlamı getirdiniz ama sonuç yine hüsran. Hakan Sakarya gibi bir hoca varken daha niye dışarıda hoca ararsınız ki...
Sisa - Körfez çakaĺımıdır tilkisimidir nedir uyandırın da maç seyretsin.. Yiyecekmiş Sakaryayı bir tarafımla gülüyorum...
Serkanka - Geçmiş olsun körfez bekliyor seni sakaryada herkes
Bir Dost - Bu takıma o Gürcü çakması oyuncuları bulan, alan, onaylayan, kimlerse.. Değil klüp binasına, klüp lokaline bile sokmayacaksın
Aslandere41 - Kesinlikle ???
Misafir - Geçen hafta oynan futboldan çok memnun olanlar vardı ne oldu bu hafta yinede bu futbolla play off a kaldınız play off ta işiniz çok zor
Kocaelii 41 - Yönetim vasat,Teknik heyet vasatin altı,fulbolcular vasatın altı, bu futbolla play-off tan cikmak hayal,2024-2025 sezonuna başlayın.
Ekşi... - Bu takımı bu hale getirenlere Ertuğrul hocayı gönderip kendileri gitmeyenlere yazıklar olsun,
Demekki neymiş efendim, Ertuğrul hoca
Ümit Yazıcıoğlu - Bu taraftara yakışmayan takım ve futbolcu grubu.
Geçmiş olsun.
Demekki Profesyonel yönetim herşey den daha önemliymiş !
Ne zaman anlayacağız acaba ?
Baki Yildiz - Yenen iki gol aynı fotokopi, Sakaryaspor çok iyi organize olmuş alanları çok iyi kapattı direk baskıyla topu çabuk kazandı oyunu kanatlara yaydı ve iki golde kanattan ceza sahamizi dağıtarak arkadan gelen oyuncu ile golleri buldu.Tebrik ediyorum bize futbol dersi verdiler.
Körfez tilkisi - Rahat olun final de yeriz Sakaryaspor'u ..
Son gülen iyi güler ??
Dalgakıran - Tek şut çekabilmiyiz wooow terbiyesizler
Objekti̇f - Öncelikle SAKARYASPOR'U tebrik ederim. KÖRFEZ bu maçı çok kazanmak istese de kendi taraftarının önünde baskı altında oynadı. Saha avantajı aslında dezavantaja döndü.
Gelelim SAKARYASPOR'A, çok akıllı oynayıp oyunu istediği gibi şekillendirdi. Kanatları iyi kullandı. Bu maçta sakat olan Odise Roshi de oynasaydı daha farklı skorla bitebilirdi.
Gelelim final maçına. Coşkun hocayla 2 final kaybeden SAKARYA'NIN, şampiyon olacağını düşünmüyorum. Sürpriz takım BOLUSPOR, 3. olarak SÜPER LİGE çıkacağını düşünüyorum.
Kandıralı - Sahamız 2 maç seyircisiz kalabilir,gözlemci fena döşemiştir söyleyeyim,sahaya yağmur gibi neler neler attılar,Küfürler öyle böyle değil.Sakarya, fitne fesat Burak'ı kadro dışı bırakarak,yeni hocasıyla ve kobongo ve roshi den yoksun kadrosuyla bize resmen futbol dersi verdi,tebrik etmek gerekiyor.Kulübe de doğru dürüst yedek futbolcuları yoktu ama yendiler,hepsi koştu,mücadele ettiler ve kazandılar.Futbol böyle işte,hırs ve mücadele.
Adalı54 - maçla ilgili tüm haberleri ve yorumları okudum en doğru yorumu yapmışınız burak süleyman çok içten pazarlıklı bir adam takımın düzenini bozuyordu
Aykut - Adamlar süper top oynadı tbr etmek lazım murat cem dino ve del valle 3 tane adamı tutamadık helal olsun tbrler bence biz playof ilk maçı elendik bu sene böyle güzel insanlar sayesinde bitti ertuğrul hoca olmasa burayada gelemezdik bunu unutmayalım sevgili Kocaelispor taraftarı adamı ile istifa dedin gitti bu adamı kovuyon gitmiyor
Suadiyeli - bu takım düşmedi diye sevinmemiz lazım bizden daha iyi top oynayan gecen hafta sakaryayı yenen tuzla küme düştü bu ligin en igrenç en rezil en kotü futbol oynayan takımı KOCAELİ SPORDUR çünkü futbolcu diye sahada gezen fitbolcu bozuntuları çok
Taraftar - Zeki Kaya'yı ordan göndermeden bu takımdan hayır beklemeyin. Alt yspıda u19 u bile düşürdü Gönderileceği ne ödül verilip A takıma gönderildi ne yapıyor sa oda belli değil...
Umutsuz Paşalı - Biz hiç umutlanmadık.
Hep aynı senaryo. Bitikspor.
Seref - Kadro gücümüz bu kadar. Sabaha kadar futbol oynansa
biz gol atamazdik.Sakaryaspor idman havasında bizi rahat geçti.Bu sene böyle geçti.Hazirliklarimizi önümüzdeki sene için yapalım.Gurculerin hepsi Portekizliler in tamamı sadece elimizde tutabilirsek emir ve kaleci Gökhan dışında bütün topculara yol verilip iyi bir kadro yapalım.
Bursa Dağlı - Ertuğrul Sağlam ı göndererek Süperlige çıkmak istemediklerini belli ettiler zaten. Seneye de küme düşer
İzmitli 41 - Derhal yönetim teknik ekip istifa eruğtul sağlam geri gelsin
Tatanga - Sakaryadan tüm koceli hemşerilerime kucak dolusu selamlar
Murat Güleç - Komşu böyle daha iyi oldu en azından finalde ya siz biz çıkarız düzgün bir takım olur süper ligde.
Basiskele41 - Size tavsiyem ilk yarı hodri meydan gelmesin diye lobi yapmasaydınız şimdi gururla takımınızı alkışlardınız merak etmeyin bizi bu sahada herkes yendi
Alinail - Sakaryayi tebrik ederim bugun gercekten bizim takimdan daha kaliteleli ve kalecisinden dinoya kadar inanmislar.bizim ruhsuzlar reziller ayni yuruyorlar vu ne rezulliktir takimun golunu kim aticak pas kim yapacak.rezil bir takim
Gölcüklü - David iyi transfer kazığıydı.gol atamadan lig bitti ?.David le devam edin seneye3. Lig .hayırlı olsun.
Gerçekler - Bal ligi ve amatördeki futbolcular bunlardan bin kat iyi mücadele edip bin kat iyi top oynuyor.Bu transferleri yapanlar hesap versin ve bu transferler sorgulansın.3 yılda 150 transfer ancak elle tutulur bir tek adam yok.Olacak iş değil
İzmitli. - Kocaeli milletvekilleri meclise önerge versinler,milletin havaya uçan paralarının kimlerin cebine girdiği ortaya çıksın,kocaelispor üzerinden kimler zengin oluyor ortaya çıksın,
Izmitli 4141 - Sakaryasporu tebrik ederim adam gibi oynayip yendiler bizim Mustafa Gürsel denen herif istifa et
Basiskele41 - Etmez istifa erdemli kişilerin başvurduğu bir yoldur
Can Can - Bu yönetim ve bu teknik direktör eden adamin zihniyetinde isfaya kelimesi yok toplanirlar yola devam derler hic olmadi biz istifa edelim taraftarliktanda rahat etsinler tanqe gitti daha iyisini alcam dedi engin koyun skilatzemwdir nedir sutu yok 2 yari yaplilan hic bir transferin bi gram katkisi olmadi tarafta olarak engij koyubdab bunun hesabi sorulmalino menejer denilen adamda nerde kör topal adam var bize kitledi bu oyuncularin parLaeini engin koyun kendi versin
Emekli - Çorum da bu futbola Kocaeli ye plakayı yazarlar.
Öfke - İlk önce çıktı trübünlere koştu hareket çekti.Çok hırslıydı.Ama biz hırsına aldandık.Adam resmen kendi egosunu tatmin etmiş.Lütfen bundan sonra formayı giyme Oğuz.
41siyahyesl - Ertuğrul hocayı göndermeselerdi şuan 3.takim bizdik ki 2.bile olabilirdik gerçekten çok yazık keşke Ertuğrul gelse de play off u onunla oynasak ama bu yönetimden böyle akıllıca bir hamle güç beklemiyorum
Ali - İyi oldu süper lig hayalleri bitti
Hoşgörü - Şölen havasinda olsaydı
Şenlik havasinda olsaydi
Tüm turkiye ye örnek olsaydik
Ne oldu
Sahaya inanilmaz yabanci madde atıldı
Arkadaş bir futbol müsabaka sı olduğunu nezaman anlayagiz
Rezillik
Futbol zaten kötü
Bari misafirperverligi basarabilseydik
Derince-körfez - Ceza alacaz yine haberiniz olsun,Aşırı küfür ve sahaya atılanlar en az 1 maç seyircisiz TFF ve PFDK bu sefer ceza vermezse sürpriz olur.
Basiskele41 - Sahaya yabancı madde atanlar en az futbolcular ve teknik ekip kadar suçlu bunlar taraftar değil rezil insanlar BUGÜN İLK DEFA TARAFTARDAN UTANDIM Bu takımın en eski taraftarlarından birisi olarak en az iki maç ceza yolda
İsmail - takımda ruh yok...adam da biraz kazanma hırsı olur yav. bence bu hoca gitmeli...hemde hemen ...
Kocaelispor - Emir gökhan hariç diğerleri derince belediyede oynasın
Sadece 41 -
Sakaryaspora süper lig hayırlı olsun.
Bizi ezdiler be, ikinci yarıda bilerek fark yapmadılar.
Adamlar işi biliyor abi, teknik direktörü zamanında gönderdiler. Dino gibi bir adami elimizden aldılar. Dell vallahi zaten konuşmaya gerek yok!
Bak bizimkilerde bu akşam hocayı yollar ama iş işten çoktan geçti.
Geçmiş olsun hepimize... :(((
Basiskele41 - Hocayı gönderecek ,,, . nerede sen merak etme iki saat toplanır Engin ide yanlarına alır okey oynarlar hocayla devam derler
mko - iki golde kanatttan arkaya açılan top ve arka direk gol bu kadar acemilikle playoff bile sıkıntı
Bora - Ertugrul hocaya yalvarin geri getirin bu saatten sonra artik durum bu
Ss Ks5441 - Komsu takımınız sahada yoktu ama tribünde kraogrifiniz gerçekten güzeldi son olarak halef çırağı yendi coşkun hocanın tuzağına düştünüz!
Aa - Hadi istifa etti diye haber bekliyoruz basin toplantisni yayinlayin istifa ettigini gorelim artik!!!!
Gizli - Yeni Sezon Başında Söylemiştim Bu Takımda Bir Şey Olmaz Diye Söylemiştim İnanmanız Takım Toplama Yaptılar Eski Başkan Ve Yönetim Ertuğrul Hocaya Sormadılar Sen Hangi Topçu İstiyorsun Diye
Çorum Fk Bizi Yenecek Zaten
Mehmedim 54 - Şampiyon Sakaryaspor Finalde kocaeli sporu istiyoruz Finale yakışan iki yeşil siyahlılar Ne maç olur 60 bin taraftar timsah arenada mı olur istanbul GS arenada mı Olur Ama illaki Kocaeli rakibimiz olsun Türkiye Taraftar görsün Haydeeee bre Pehlivan bekliyoruz yamuk yapmak yok Şampiyon Sakarya
4141 - Komşu biz de isteriz sizinle final oynamayı.ancak bizim takım ilk maçta Çorum'a yenilir.size başarılar....
Izmitli 4141 - Cok beklersin komsu bizden birsey olmaz tebrik ederiz sizleri ya corum ya bodrum sizle final oynar tebrikler tekrar
Gölcüklü - Bu takım seneye küme düşer söylemedi deme.
Burhan Ozkan - Kocaeli sporda çok büyük hatalar yapıldı.En büyük hata *Ertuğrul Sağlamın* gönderilmesidir. En azından 3.ncu olarak final oynayabilirdi.Basin çok yanlış yönde Ertuğrul Sağlamın istifasına sebeb oldu.Sabredemediler.Yazik oldu..
Niyazi Biçer - önce taraftar. sonra hakem .son olarakta şuursuz takımın tablosu bu.hayrını görün...
Erzurumlu Naci - Çalışanın ahını alan sponsor olursa çalışanın hakkı futbola verilirse kimsenin hakkı kimsede kalmaz dizede yar olmaz o para
Izmitli 4141 - Ne hakkiymis sponsorlar destek oluyor calisanin parasi degil o ne isin var bu sayfada defol erzuruma nas memleketine git
Derince Kelkitli - Artık defol git Mustafa siz ertugrul hocayı çok ararsınız yonetim istifa resul ettiniz takimi
İzmitli - Sakarya hocayı ve işe yaramayan Burağı gönderdi takır takır top oynadı.Biz bir hocayı söyleye söyleye gönderemedik.Tek sorumlu Recep Durul ve yönetimdir.İstifalarını yarına bırakmasınlar.Yazık yazık çok yazık
İzmitli - Bu takımın bu hale gelmesinde emeği olan her keze 1 rer paket KINA hediyemizdir ancak bu kadar yazabiliyoruz tüm taraftarlar olarak kına mızı lütfen kabul ediniz başta teknik heyet ve diğer emeği geçenler lütfen kabul buyurunuz
Kafkasyalı - Ben bir sakaryalı spor sever olarak çok üzüldüm neydi o tribünlerin hali yazık böyle spor ve böyle seyirci bir insan olarak utandım
Sakaryalı - Ne oldu Sakaryada? Oguz ceylan denen adam hreket cekip tahrik etti hic söylemezsiniz komşu
. - Sen önce kendi stadında oynanan maça bakta sonra bizimkine laf edersin . Bu durumda en son sana laf söylemek düşer.
Uefa Alt - Mustafa Gürsel'i teşekkür bile etmeden gönderin.
Sonra da siz lütfen siz gidin...
Selami - İlk maçta çorumda leblebi yer sonra da bastır körfez Şampiyon sakarya ya da bodrum ama benim oranım 65-35 sakarya
Cantuğrul - Sakaryaspor a final maçında kaybedip iyice rezil kepaze olacağımıza çorumspor maçında kaybedip elenmeyi tercih ederim
Samsunlu - Ertuğrul'u çok ararsınız
Aa - Defolun gidin artik defolun gidin!!!
Üzgün Taraftar - Stada gelene kadar çektiğimiz çileyi çekmeyen futboldan ve taraftarın derdinden anlamayan sözde yöneticilerden bu kadar oluyor işte...
Üzgün Taraftar - Verdiğimiz bilet paraları haram olsun. Burnunuzdan fitil fitil gelsin. Protokolde oturan bedavacı haramzadelerle siz çay kahve için yemek yiyin bogazınızda kalsın inşallah.
Taraftar - Sana zorlamı bilet aldırdılar. Yazık çoluk çocuğunuzun rıskını veriyorsunuz değermi.
Matador Kamil - Ben size sezon başından beri ne dedim kardeş sponsoru değişin işler düzelir dedik dinlemediniz şimdi sıkıntıyı çekin
Paşalı Ensar - Ben niye utanacam ya Utanması gereken ama utanacak kişiliğe sahip olmayanlar varken ben niye utanacam . Gümüşhane li başkan baktıki bu takım direkt çıkacak önce Tangue yi sonrada Ertuğrul hoca yı takımdan uzaklaştırdı yetmedi bu takımda top toplayıcı bile olamayacak gürcüleri bu takıma getirdi hoca diyede buzatı takımın başına koydu Tangue den gelen paraylada alacağını aldı görevini tamamlayıp arkasına bakmadan gitti .Ben Kocaelnde doğdum burada büyüdüm ekmeğimi rızkımı burada nasiplendim 54 yaşındayım kendimi bildim bileli ta ki Tekirdağ 5/0 Sarıyeri 4/0 yendiğimiz şampiyon olup ilk defa lige çıkışımızı dün gibi hatırlayan acısıyla tatlısıyla her daim övünen KOCAELİSPOR sevdalısıyım ben KOCAELİSPOR luyum ben utanmam vesselam
Koylu Cengiz - Şampiyon oldugumuz sene 3takima 5 çekmistik
Sen farklıydın hani - Bu hocayla olmayacağını söylemiştim Yine söylüyorum .Cahil yönetim bu hocayla olmaz
Karamurselli - Bence finaller başlamadan önce Mustafa gurselle yollar ayrılmalı kandeyas ve amaral kadrodan çıkarılmalı takıma hiçbir katkıları yok
Mehmet - Kovun hocayı bu hoca ile çok zoooorrrr
Mehmet - Rezalettttt
Strateji - Dino gibi bir limon daha kaptırabilseydik bu iş bitmişti. Dino olmasaydı Sakarya şimdi 2. İdi. Kocaelispor bu stratejik işlere de çalışmalı. Bize zarar vermiş kişileri hocaları ciddi rakiplere verelim Selahattin Dinçel. Dino vb
.rakipleri patlatsinlar
Sadece Körfez - Selahattin Dinçel’in oynattığı topu oynatan bi tane adam çıkmadı daha yıllardır. Beğenmediğin Dino bizde olsaydı gol kralıydı bu sene.
Koylu 5454 - Simdi bu maçtan sonra inandık superlige çıkacağımıza!,,
Gariban41 - şanlıurfanın devre arası aldığı Paixao'yu biz alsaydık bırak 3. olmayı göztepenin yerinde biz olup süperlige cıkmıstık. yazıklar olsun olan yine taraftara oldu.
Samsunlu - Ninemin sakalları olsa dedem olurdu. Geçmişi bırakıp gelecekle ilgili fikir üretelim
Derman - Bu maçın kazananı sucular ve ayrancılar, tek pozisyon yok Körfez’in. Bir tek Emir’in dışarıdan şutu. Böyle mi çıkaracaksınız takımı süper lige yönetim?
Alinail - Bu kadar ruhsuz yureksiz yeteneksiz adamlari kim bulupgetirip para verdi ise allah nasil biliyor ise oyle yapsin.pozisyonu olmayan ortada kiritan amaral ilerde kazma santraforlar.sag sol bir tane top getiren ortalayan yuh be yuhhh.usrs teki parayi yonetenler bu ruhsuzlara menejerlerine ne kadar verinuz aciklayin maliyeri ne bu takimin.yahu dino bile nasis bitirirken bu berdze swatza zuratze si.nze nerden buldunuz.ne para verdiniz.hani o sefa surmen var ya bulent tuncay mahmut ergun saffet osman v.s v.s 2 yari sampyiyon olmustuk bu sakaryaya 6 attik.super ligde buldozer olduk.o zanki buyuksehirle simdikinin imkani oooo.yaziklar olsun bu kadar ruhsuz takima.
Kuruçeşme Merkez - haluk bozo eserin le gurur duy .3 tane bodrumdan gol yemiş takımı alkışlatıyorsun. kocaelispor üstünden ne kadar nemalandıysan haram zıkkım olsun.
Taci - çıkamazsak eğer şu dinoyu alalım biz. yaz boyu biraz kilo verir. adamın ayakları yeter. aldığımız adamlara bak ya. dino on basar şampiyonlar ligi görmüş adam. tuncay akıllı olaydı dino ve burak ı devamlı oynatıp çoktann çıkardı.
Aa - Hocasi kovulan kaptani kovulan takim gelip 2 tane koydu gitti. utanin eserinizden, kocaelispor tarihinin en kotu yonetimi en kotu takimi en kotu hocasi. Tarihe kara harflerle duseceksiniz.
Akif - ya biz yenmemiz gerekiyor. 5 hafta ceza yemiş adamı tek başına forvete koymakta nedir. gerekirse 3 forvet oyna bu nedir sanki playoff maçı oynuyor. yenmen şart olan maç! bak noldu bodrum son dakka gol yedi fırsatı tepmiş olduk. tuncay gibi değişsek hocayı 15günlüğüne süper olur. cesaretli hoca lazım. güvenç kurtar yıllar sonra geri gelse daha iyi oynatır :)
Harbi Izmitli - Engin koyun ve Recep durulun surekasi + Ertuğrul sağlam yaptirdigin transferler ve oynattigin futbolla bizi mahvettin. Mustafa gursel kuramadigin kadro ve rezil futbolla kocaelisporu mahvettiniz
Tatangalaroleyyyy - Pardon sesiniz gelmiyor hodriyandan
Izmitli 4141 - Hak ettiniz komsu tebrikler
Muharrem - Yazıklar olsun kendi sahamızda bırak galibiyeti doğru belli gol pozisyonumuz yok bir oyunumuz yok bu takım bukadarmı kötü olabilir şukürler olsun bu hoca sezon başında olsaydı kesin ilk düşen takım olurduk hoca Allah'ını seversen istifa et bizi dahada delirtme senden yardımcı hoca bile olmaz.
Ks - Adamlar Tuncay’ı ve takımı karıştıran hiç bir maçta varlık gösteremeyen Hafız Burağı gönderdiler.Biz haftalardır bir hocayı göndermedik.Hodri Meydan göreve.Engin Koyunun kankikerini istemiyoruz.RECEP DURUL İSTFA
Adalı54 - sezon başından beri gelin gelin dediniz geldik 2 tane attık ve dönüyoruz alışın artık SAKARYASPOR un büyüklüğüne....
Burakm41 - Boş yapma devam et
Son Pişman - Haklısın
Gölcük’lü - Partililer kemirdi yedi bitirdiler…
Tarafsız - Hayrettin Bey ilk yarı bitseydi süper ligdeydik yazisi yazın da moteller yerine gelsin
Vefa - BAHRİ YAVUZ ekibinle göreve
Cumhur - Takımda azim yok üst lige çıkmaya niyetleri yok taraftara yazık Ertuğrul hoca ile ruhda gitti
Taraftar - Hayatında Kocaelispor maçına gelmemiş İnsanlar milyonlar yağarken Kocaelisporlu oldu.Recep Durul ve yönetim derhal İSTİFA
Sadrazam41 - Tebrikler Sakaryaspor
Mehmet 54 - Kardeşim sakaryaspor lu biri olarak yorumunu beğendim hepimiz kardeşiz inşallah finalde de karşılaşırız kocaeli spora elemelerde başarılar topçular şerefsiz hangi statta böyle taraftar olur akyazıdan selamlar
İzmitli - Bu taraftara bu takım ağır gelir böyle taraftarlık olmaz herkes hakkını aldı
Antu - Üzerine 90 dakika daha maç devam etseydi yine gol atamazdık. Bu kadar ruhsuzluk olmaz. Taraftara ve harcanan paraya yaxık
Izmit - Yazıklar olsun bu futbolculara yönetime hocaya
Adalı54 - sakarya affetmezz
Hakan - bu futbolla biz nası lig düşmedik sabaha kadar oynansa gol atamayız gibi
Erkan Sayanoglu - Küfürlerime bile layık olamazsın sen hoca bozuntusu.
Kartepeli - Bu takımdan geçinen asalaklar size bu Kocaeli'nin Hakkı haram olsun.
Körfezli - Yazıklar Olsun
Hodri Meydan - Bu Mustafa gürsel geldiğinden beri takım futbol oynamayı unuttu bunu kimse görmüyor mu adam takımı rezil etti
Ne strateji ne oyun okuma nede motivasyon sanki herşey Ertuğrul hoca ile gitti bu adama verilen şans Ertuğrul hocaya verilseydi bu takım rahat play-of girerdi yazıklar olsun
Sadece 41 - 90 değil 900 dk. oynayalım yine gol atamayız.
Bir Emir gerisi Yunan parası ile beş para etmez.
YAZIK.
Yazıklar Olsun - Adamlar son maçı beklemeden neşteri vurdu Tuncay hocayı gönderip tecrübeli coşkun hocayı getirdiler başa sonuç ortada bizimkiler menejer tavsiye ile hoca almaya etsinler dursunlar 400 milyon çöp oldu yazıklar olsun
Vaybehh - Yazıklar olsun
Rfö - Takımda tribünlerde değil süper ligi bu ligi bile hak etmiyor.
Eşmeli̇ - Golü yedik ve maalesef Film bitti..Sakaryaspor takır takır top oynuyor ..Bizim gücümüz bu kadar yapacak birşey yok..
Sadrazam41 - Bu oyunla Sakarya bizim ham yapar.
Eşmeli̇ - Yaptı zaten
Izmit - Sakarya alır bu macı
İhsaniyeli - Yazık bu kadar seyirciye…pozisyonumuz yok ya…ikinci yarı mucize lazım bize..
Son Pişman - Buraya kadarmış…
Dertli Kocaelisporlu - Durum kötü
Kurt - Bu oynanan futbol play off için yeterli değildir. Takımı derhal toparlayacak iyi bir hoca lazım.
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