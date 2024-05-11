Önce umutlandık sonra utandık: 2-0

TEK ŞUT ATABİLDİK
Ligde üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında ezeli rakibi Sakaryaspor’u konuk etti. Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sakaryaspor ilk 10 dakikalık bölümde Murat Cem Akpınar ile Kocaelispor kalesinde tehlikeler oluşturdu. Savunmada Emir Ortakaya ile kaleci Gökhan bu iki pozisyonda başarılıydılar. İlk yarısı Sakaryaspor’un oyun anlamında üstünlüğüyle geçen maçta Kocaelispor’un tek tehlikesi 33. dakikada Amaral ile oldu. Portekizli futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti. 45.dakikada konuk takım Del Valle’nin taşıdığı topta Sinan ile gole yaklaştı. Sinan’ın vuruşunda top az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı ve taraflar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.
DEL VALLE ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında ilk atak Kocaelispor’dan geldi. Beridze’nin ceza sahasında yaptığı vuruşta top kaleci Cihan’da kaldı. 53. dakikada ise Sakaryaspor’un öne geçtiği gol geldi. Del Valle arka direkte dokunduğu topu ağlara gönderdi ve konuk ekip bu golle öne geçti. Sakaryaspor 56. dakikada Dino ile gole yaklaştı ancak top üstten auta gitti. Kocaelispor ise 58. dakikada Davit’in şutunda kaleci Cihan’ı geçemedi. 68. dakikada Emir’in kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti. Son bölümde Kocaelispor baskı kurmak istese de pozisyon üretemedi. Gelişen Sakaryaspor atağında Dino müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. Geriye kalan sürede başka atak olmadı temsilcimiz sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
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CANLI ANLATIM
1' Maça Sakaryaspor başladı.
7' Sakaryaspor tehlikeli geldi. Murat Cem Akpınar’ın vuruşundan önce savunmada Emir Ortakaya araya girdi.
11' Murat Cem Akpınar’ın şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.
30' İlk yarım saatlik bölüm golsüz geçiliyor. Kocaelispor rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.
33' Kocaelispor’da Amaral’ın şutunda top üstten auta gitti.
45' Sakaryaspor yine tehlikeli geldi. Del Valle’nin çevirdiği topta Sinan’ın yakın mesafeden vuruşunda top auta gitti. İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi
45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.
İLK YARI SONA ERDİ
45' İkinci yarı başladı
51' Beridze’nin şutunda top kaleci Cihan’da kaldı
53' GOL! Sakaryaspor atağında Del Valle arka direkte topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçti.
56' Sakaryaspor yine tehlikeli geldi. Dino’nun vuruşunda top üstten auta gitti.
58' Davit'in şutunda kaleci Cihan gole izin vermedi.
68' Kornerden gelen topta Emir Ortakaya’nın vuruşunda top üstten auta gitti.
85' Kocaelispor maçın son bölümünde baskı kurmasına rağmen pozisyon bulamadı.
88' GOL! Gelişen Sakaryaspor atağında altı pasta topla buluşan Dino topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.
90' Maça 8 dakika uzatma eklendi.
MAÇ SONA ERDİ.
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KOCAELİSPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
38. DAVIT SKHIRTLADZE
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
55. YUSUF ABDİOĞLU
77. OĞUZ CEYLAN
KOCAELİSPOR YEDEKLER
67. MEHMET ENES SARI
7. CEM EKİNCİ
12. GIORGI KHARAISHVILI
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
32. MEHMET YILMAZ
45. MESUT CAN TUNALI
47. RAMIL SHEIDAEV
53. BURAK ÖKSÜZ
70. BARIŞ ALICI
SAKARYASPOR İLK 11
35. CİHAN TOPALOĞLU
5. BÜLENT UZUN
6. RAJKO ROTMAN
8. SİNAN KURT
9. DINO NDLOVU
12. ISAAC DONKOR
17. MURAT CEM AKPINAR
20. HASAN KILIÇ
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
45. ZDRAVKO DIMITROV
70. OĞUZ YILDIRIM
SAKARYASPOR YEDEKLER
13. İBRAHİM DEMİR
99. ORHAN CAN BOSTAN
3. ÇAĞLAYAN MENDERES
14. BERAT BADAK
19. KORAY KILINÇ
22. SAMED ONUR
27. BERAT CAN ŞANLI
33. ERDİ DİKMEN
61. BÜLENT CEVAHİR
72. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(64 )
Burhan Ozkan - Kocaeli sporda çok büyük hatalar yapıldı.En büyük hata *Ertuğrul Sağlamın* gönderilmesidir. En azından 3.ncu olarak final oynayabilirdi.Basin çok yanlış yönde Ertuğrul Sağlamın istifasına sebeb oldu.Sabredemediler.Yazik oldu..
Niyazi Biçer - önce taraftar. sonra hakem .son olarakta şuursuz takımın tablosu bu.hayrını görün...
Erzurumlu Naci - Çalışanın ahını alan sponsor olursa çalışanın hakkı futbola verilirse kimsenin hakkı kimsede kalmaz dizede yar olmaz o para
Derince Kelkitli - Artık defol git Mustafa siz ertugrul hocayı çok ararsınız yonetim istifa resul ettiniz takimi
İzmitli - Sakarya hocayı ve işe yaramayan Burağı gönderdi takır takır top oynadı.Biz bir hocayı söyleye söyleye gönderemedik.Tek sorumlu Recep Durul ve yönetimdir.İstifalarını yarına bırakmasınlar.Yazık yazık çok yazık
İzmitli - Bu takımın bu hale gelmesinde emeği olan her keze 1 rer paket KINA hediyemizdir ancak bu kadar yazabiliyoruz tüm taraftarlar olarak kına mızı lütfen kabul ediniz başta teknik heyet ve diğer emeği geçenler lütfen kabul buyurunuz
Kafkasyalı - Ben bir sakaryalı spor sever olarak çok üzüldüm neydi o tribünlerin hali yazık böyle spor ve böyle seyirci bir insan olarak utandım
Uefa Alt - Mustafa Gürsel'i teşekkür bile etmeden gönderin.
Sonra da siz lütfen siz gidin...
Selami - İlk maçta çorumda leblebi yer sonra da bastır körfez Şampiyon sakarya ya da bodrum ama benim oranım 65-35 sakarya
Cantuğrul - Sakaryaspor a final maçında kaybedip iyice rezil kepaze olacağımıza çorumspor maçında kaybedip elenmeyi tercih ederim
Samsunlu - Ertuğrul'u çok ararsınız
Aa - Defolun gidin artik defolun gidin!!!
Üzgün Taraftar - Stada gelene kadar çektiğimiz çileyi çekmeyen futboldan ve taraftarın derdinden anlamayan sözde yöneticilerden bu kadar oluyor işte...
Üzgün Taraftar - Verdiğimiz bilet paraları haram olsun. Burnunuzdan fitil fitil gelsin. Protokolde oturan bedavacı haramzadelerle siz çay kahve için yemek yiyin bogazınızda kalsın inşallah.
Matador Kamil - Ben size sezon başından beri ne dedim kardeş sponsoru değişin işler düzelir dedik dinlemediniz şimdi sıkıntıyı çekin
Paşalı Ensar - Ben niye utanacam ya Utanması gereken ama utanacak kişiliğe sahip olmayanlar varken ben niye utanacam . Gümüşhane li başkan baktıki bu takım direkt çıkacak önce Tangue yi sonrada Ertuğrul hoca yı takımdan uzaklaştırdı yetmedi bu takımda top toplayıcı bile olamayacak gürcüleri bu takıma getirdi hoca diyede buzatı takımın başına koydu Tangue den gelen paraylada alacağını aldı görevini tamamlayıp arkasına bakmadan gitti .Ben Kocaelnde doğdum burada büyüdüm ekmeğimi rızkımı burada nasiplendim 54 yaşındayım kendimi bildim bileli ta ki Tekirdağ 5/0 Sarıyeri 4/0 yendiğimiz şampiyon olup ilk defa lige çıkışımızı dün gibi hatırlayan acısıyla tatlısıyla her daim övünen KOCAELİSPOR sevdalısıyım ben KOCAELİSPOR luyum ben utanmam vesselam
Koylu Cengiz - Şampiyon oldugumuz sene 3takima 5 çekmistik
Sen farklıydın hani - Bu hocayla olmayacağını söylemiştim Yine söylüyorum .Cahil yönetim bu hocayla olmaz
Karamurselli - Bence finaller başlamadan önce Mustafa gurselle yollar ayrılmalı kandeyas ve amaral kadrodan çıkarılmalı takıma hiçbir katkıları yok
Mehmet - Kovun hocayı bu hoca ile çok zoooorrrr
Mehmet - Rezalettttt
Strateji - Dino gibi bir limon daha kaptırabilseydik bu iş bitmişti. Dino olmasaydı Sakarya şimdi 2. İdi. Kocaelispor bu stratejik işlere de çalışmalı. Bize zarar vermiş kişileri hocaları ciddi rakiplere verelim Selahattin Dinçel. Dino vb
.rakipleri patlatsinlar
Koylu 5454 - Simdi bu maçtan sonra inandık superlige çıkacağımıza!,,
Gariban41 - şanlıurfanın devre arası aldığı Paixao'yu biz alsaydık bırak 3. olmayı göztepenin yerinde biz olup süperlige cıkmıstık. yazıklar olsun olan yine taraftara oldu.
Samsunlu - Ninemin sakalları olsa dedem olurdu. Geçmişi bırakıp gelecekle ilgili fikir üretelim
Derman - Bu maçın kazananı sucular ve ayrancılar, tek pozisyon yok Körfez’in. Bir tek Emir’in dışarıdan şutu. Böyle mi çıkaracaksınız takımı süper lige yönetim?
Alinail - Bu kadar ruhsuz yureksiz yeteneksiz adamlari kim bulupgetirip para verdi ise allah nasil biliyor ise oyle yapsin.pozisyonu olmayan ortada kiritan amaral ilerde kazma santraforlar.sag sol bir tane top getiren ortalayan yuh be yuhhh.usrs teki parayi yonetenler bu ruhsuzlara menejerlerine ne kadar verinuz aciklayin maliyeri ne bu takimin.yahu dino bile nasis bitirirken bu berdze swatza zuratze si.nze nerden buldunuz.ne para verdiniz.hani o sefa surmen var ya bulent tuncay mahmut ergun saffet osman v.s v.s 2 yari sampyiyon olmustuk bu sakaryaya 6 attik.super ligde buldozer olduk.o zanki buyuksehirle simdikinin imkani oooo.yaziklar olsun bu kadar ruhsuz takima.
Kuruçeşme Merkez - haluk bozo eserin le gurur duy .3 tane bodrumdan gol yemiş takımı alkışlatıyorsun. kocaelispor üstünden ne kadar nemalandıysan haram zıkkım olsun.
Taci - çıkamazsak eğer şu dinoyu alalım biz. yaz boyu biraz kilo verir. adamın ayakları yeter. aldığımız adamlara bak ya. dino on basar şampiyonlar ligi görmüş adam. tuncay akıllı olaydı dino ve burak ı devamlı oynatıp çoktann çıkardı.
Aa - Hocasi kovulan kaptani kovulan takim gelip 2 tane koydu gitti. utanin eserinizden, kocaelispor tarihinin en kotu yonetimi en kotu takimi en kotu hocasi. Tarihe kara harflerle duseceksiniz.
Akif - ya biz yenmemiz gerekiyor. 5 hafta ceza yemiş adamı tek başına forvete koymakta nedir. gerekirse 3 forvet oyna bu nedir sanki playoff maçı oynuyor. yenmen şart olan maç! bak noldu bodrum son dakka gol yedi fırsatı tepmiş olduk. tuncay gibi değişsek hocayı 15günlüğüne süper olur. cesaretli hoca lazım. güvenç kurtar yıllar sonra geri gelse daha iyi oynatır :)
Harbi Izmitli - Engin koyun ve Recep durulun surekasi + Ertuğrul sağlam yaptirdigin transferler ve oynattigin futbolla bizi mahvettin. Mustafa gursel kuramadigin kadro ve rezil futbolla kocaelisporu mahvettiniz
Tatangalaroleyyyy - Pardon sesiniz gelmiyor hodriyandan
Muharrem - Yazıklar olsun kendi sahamızda bırak galibiyeti doğru belli gol pozisyonumuz yok bir oyunumuz yok bu takım bukadarmı kötü olabilir şukürler olsun bu hoca sezon başında olsaydı kesin ilk düşen takım olurduk hoca Allah'ını seversen istifa et bizi dahada delirtme senden yardımcı hoca bile olmaz.
Ks - Adamlar Tuncay’ı ve takımı karıştıran hiç bir maçta varlık gösteremeyen Hafız Burağı gönderdiler.Biz haftalardır bir hocayı göndermedik.Hodri Meydan göreve.Engin Koyunun kankikerini istemiyoruz.RECEP DURUL İSTFA
Adalı54 - sezon başından beri gelin gelin dediniz geldik 2 tane attık ve dönüyoruz alışın artık SAKARYASPOR un büyüklüğüne....
Burakm41 - Boş yapma devam et
Son Pişman - Haklısın
Gölcük’lü - Partililer kemirdi yedi bitirdiler…
Tarafsız - Hayrettin Bey ilk yarı bitseydi süper ligdeydik yazisi yazın da moteller yerine gelsin
Vefa - BAHRİ YAVUZ ekibinle göreve
Cumhur - Takımda azim yok üst lige çıkmaya niyetleri yok taraftara yazık Ertuğrul hoca ile ruhda gitti
Taraftar - Hayatında Kocaelispor maçına gelmemiş İnsanlar milyonlar yağarken Kocaelisporlu oldu.Recep Durul ve yönetim derhal İSTİFA
Sadrazam41 - Tebrikler Sakaryaspor
Mehmet 54 - Kardeşim sakaryaspor lu biri olarak yorumunu beğendim hepimiz kardeşiz inşallah finalde de karşılaşırız kocaeli spora elemelerde başarılar topçular şerefsiz hangi statta böyle taraftar olur akyazıdan selamlar
Antu - Üzerine 90 dakika daha maç devam etseydi yine gol atamazdık. Bu kadar ruhsuzluk olmaz. Taraftara ve harcanan paraya yaxık
İzmitli - Bu taraftara bu takım ağır gelir böyle taraftarlık olmaz herkes hakkını aldı
Izmit - Yazıklar olsun bu futbolculara yönetime hocaya
Adalı54 - sakarya affetmezz
Hakan - bu futbolla biz nası lig düşmedik sabaha kadar oynansa gol atamayız gibi
Erkan Sayanoglu - Küfürlerime bile layık olamazsın sen hoca bozuntusu.
Kartepeli - Bu takımdan geçinen asalaklar size bu Kocaeli'nin Hakkı haram olsun.
Körfezli - Yazıklar Olsun
Hodri Meydan - Bu Mustafa gürsel geldiğinden beri takım futbol oynamayı unuttu bunu kimse görmüyor mu adam takımı rezil etti
Ne strateji ne oyun okuma nede motivasyon sanki herşey Ertuğrul hoca ile gitti bu adama verilen şans Ertuğrul hocaya verilseydi bu takım rahat play-of girerdi yazıklar olsun
Sadece 41 - 90 değil 900 dk. oynayalım yine gol atamayız.
Bir Emir gerisi Yunan parası ile beş para etmez.
YAZIK.
Yazıklar Olsun - Adamlar son maçı beklemeden neşteri vurdu Tuncay hocayı gönderip tecrübeli coşkun hocayı getirdiler başa sonuç ortada bizimkiler menejer tavsiye ile hoca almaya etsinler dursunlar 400 milyon çöp oldu yazıklar olsun
Vaybehh - Yazıklar olsun
Rfö - Takımda tribünlerde değil süper ligi bu ligi bile hak etmiyor.
Eşmeli̇ - Golü yedik ve maalesef Film bitti..Sakaryaspor takır takır top oynuyor ..Bizim gücümüz bu kadar yapacak birşey yok..
Sadrazam41 - Bu oyunla Sakarya bizim ham yapar.
Eşmeli̇ - Yaptı zaten
Izmit - Sakarya alır bu macı
İhsaniyeli - Yazık bu kadar seyirciye…pozisyonumuz yok ya…ikinci yarı mucize lazım bize..
Son Pişman - Buraya kadarmış…
Dertli Kocaelisporlu - Durum kötü
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.