Önce umutlandık sonra utandık: 2-0

TEK ŞUT ATABİLDİK

Ligde üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında ezeli rakibi Sakaryaspor’u konuk etti. Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sakaryaspor ilk 10 dakikalık bölümde Murat Cem Akpınar ile Kocaelispor kalesinde tehlikeler oluşturdu. Savunmada Emir Ortakaya ile kaleci Gökhan bu iki pozisyonda başarılıydılar. İlk yarısı Sakaryaspor’un oyun anlamında üstünlüğüyle geçen maçta Kocaelispor’un tek tehlikesi 33. dakikada Amaral ile oldu. Portekizli futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti. 45.dakikada konuk takım Del Valle’nin taşıdığı topta Sinan ile gole yaklaştı. Sinan’ın vuruşunda top az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı ve taraflar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

DEL VALLE ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ilk atak Kocaelispor’dan geldi. Beridze’nin ceza sahasında yaptığı vuruşta top kaleci Cihan’da kaldı. 53. dakikada ise Sakaryaspor’un öne geçtiği gol geldi. Del Valle arka direkte dokunduğu topu ağlara gönderdi ve konuk ekip bu golle öne geçti. Sakaryaspor 56. dakikada Dino ile gole yaklaştı ancak top üstten auta gitti. Kocaelispor ise 58. dakikada Davit’in şutunda kaleci Cihan’ı geçemedi. 68. dakikada Emir’in kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti. Son bölümde Kocaelispor baskı kurmak istese de pozisyon üretemedi. Gelişen Sakaryaspor atağında Dino müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. Geriye kalan sürede başka atak olmadı temsilcimiz sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

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CANLI ANLATIM

1' Maça Sakaryaspor başladı.

7' Sakaryaspor tehlikeli geldi. Murat Cem Akpınar’ın vuruşundan önce savunmada Emir Ortakaya araya girdi.

11' Murat Cem Akpınar’ın şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

30' İlk yarım saatlik bölüm golsüz geçiliyor. Kocaelispor rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

33' Kocaelispor’da Amaral’ın şutunda top üstten auta gitti.

45' Sakaryaspor yine tehlikeli geldi. Del Valle’nin çevirdiği topta Sinan’ın yakın mesafeden vuruşunda top auta gitti. İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

İLK YARI SONA ERDİ

45' İkinci yarı başladı

51' Beridze’nin şutunda top kaleci Cihan’da kaldı

53' GOL! Sakaryaspor atağında Del Valle arka direkte topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçti.

56' Sakaryaspor yine tehlikeli geldi. Dino’nun vuruşunda top üstten auta gitti.

58' Davit'in şutunda kaleci Cihan gole izin vermedi.

68' Kornerden gelen topta Emir Ortakaya’nın vuruşunda top üstten auta gitti.

85' Kocaelispor maçın son bölümünde baskı kurmasına rağmen pozisyon bulamadı.

88' GOL! Gelişen Sakaryaspor atağında altı pasta topla buluşan Dino topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

90' Maça 8 dakika uzatma eklendi.

MAÇ SONA ERDİ.

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KOCAELİSPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

4. EMİR ORTAKAYA

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

14. GIORGI BERIDZE

19. ATİLA TURAN

38. DAVIT SKHIRTLADZE

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

44. JOSIP VUKOVIC

55. YUSUF ABDİOĞLU

77. OĞUZ CEYLAN

KOCAELİSPOR YEDEKLER

67. MEHMET ENES SARI

7. CEM EKİNCİ

12. GIORGI KHARAISHVILI

21. BEDİRHAN YILDIZ

24. İBRAHİMA BREZE FOFANA

32. MEHMET YILMAZ

45. MESUT CAN TUNALI

47. RAMIL SHEIDAEV

53. BURAK ÖKSÜZ

70. BARIŞ ALICI

SAKARYASPOR İLK 11

35. CİHAN TOPALOĞLU

5. BÜLENT UZUN

6. RAJKO ROTMAN

8. SİNAN KURT

9. DINO NDLOVU

12. ISAAC DONKOR

17. MURAT CEM AKPINAR

20. HASAN KILIÇ

28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ

45. ZDRAVKO DIMITROV

70. OĞUZ YILDIRIM

SAKARYASPOR YEDEKLER

13. İBRAHİM DEMİR

99. ORHAN CAN BOSTAN

3. ÇAĞLAYAN MENDERES

14. BERAT BADAK

19. KORAY KILINÇ

22. SAMED ONUR

27. BERAT CAN ŞANLI

33. ERDİ DİKMEN

61. BÜLENT CEVAHİR

72. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK