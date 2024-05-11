Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
11 May 2024 - 18:00- Spor G:

Önce umutlandık sonra utandık: 2-0

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1.Lig’de 34.hafta mücadelesinde Kocaelispor sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz baştan sona yokları oynadığı maçta rakibine 2-0 yenildi ve üçüncülük şansını yitirdi. Normal sezonu 6. sırada bitiren Kocaelispor’un Play-Off ilk turundaki rakibi Çorum FK oldu. Taraftarlar Teknik Direktör Mustafa Gürsel’i istifaya davet etti.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Önce umutlandık sonra utandık: 2-0 mask
Önce umutlandık sonra utandık: 2-0
Önce umutlandık sonra utandık: 2-0
+8
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TEK ŞUT ATABİLDİK

Ligde üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında ezeli rakibi Sakaryaspor’u konuk etti. Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sakaryaspor ilk 10 dakikalık bölümde Murat Cem Akpınar ile Kocaelispor kalesinde tehlikeler oluşturdu. Savunmada Emir Ortakaya ile kaleci Gökhan bu iki pozisyonda başarılıydılar. İlk yarısı Sakaryaspor’un oyun anlamında üstünlüğüyle geçen maçta Kocaelispor’un tek tehlikesi 33. dakikada Amaral ile oldu. Portekizli futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti. 45.dakikada konuk takım Del Valle’nin taşıdığı topta Sinan ile gole yaklaştı. Sinan’ın vuruşunda top az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı ve taraflar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

Önce umutlandık sonra utandık: 2-0

DEL VALLE ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ilk atak Kocaelispor’dan geldi. Beridze’nin ceza sahasında yaptığı vuruşta top kaleci Cihan’da kaldı. 53. dakikada ise Sakaryaspor’un öne geçtiği gol geldi. Del Valle arka direkte dokunduğu topu ağlara gönderdi ve konuk ekip bu golle öne geçti. Sakaryaspor 56. dakikada Dino ile gole yaklaştı ancak top üstten auta gitti. Kocaelispor ise 58. dakikada Davit’in şutunda kaleci Cihan’ı geçemedi. 68. dakikada Emir’in kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti. Son bölümde Kocaelispor baskı kurmak istese de pozisyon üretemedi. Gelişen Sakaryaspor atağında Dino müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. Geriye kalan sürede başka atak olmadı temsilcimiz sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Önce umutlandık sonra utandık: 2-0

-----------------------

CANLI ANLATIM

1' Maça Sakaryaspor başladı.

7' Sakaryaspor tehlikeli geldi. Murat Cem Akpınar’ın vuruşundan önce savunmada Emir Ortakaya araya girdi.

11' Murat Cem Akpınar’ın şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

30' İlk yarım saatlik bölüm golsüz geçiliyor. Kocaelispor rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

33' Kocaelispor’da Amaral’ın şutunda top üstten auta gitti.

45' Sakaryaspor yine tehlikeli geldi. Del Valle’nin çevirdiği topta Sinan’ın yakın mesafeden vuruşunda top auta gitti. İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

İLK YARI SONA ERDİ

45' İkinci yarı başladı

51' Beridze’nin şutunda top kaleci Cihan’da kaldı

53' GOL! Sakaryaspor atağında Del Valle arka direkte topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçti.

56' Sakaryaspor yine tehlikeli geldi. Dino’nun vuruşunda top üstten auta gitti.

58' Davit'in şutunda kaleci Cihan gole izin vermedi.

68' Kornerden gelen topta Emir Ortakaya’nın vuruşunda top üstten auta gitti.

85' Kocaelispor maçın son bölümünde baskı kurmasına rağmen pozisyon bulamadı.

88' GOL! Gelişen Sakaryaspor atağında altı pasta topla buluşan Dino topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

90' Maça 8 dakika uzatma eklendi.

MAÇ SONA ERDİ.

Önce umutlandık sonra utandık: 2-0
Önce umutlandık sonra utandık: 2-0Önce umutlandık sonra utandık: 2-0
Önce umutlandık sonra utandık: 2-0
Önce umutlandık sonra utandık: 2-0
Önce umutlandık sonra utandık: 2-0
Önce umutlandık sonra utandık: 2-0
Önce umutlandık sonra utandık: 2-0
Önce umutlandık sonra utandık: 2-0
Önce umutlandık sonra utandık: 2-0
Önce umutlandık sonra utandık: 2-0

-----------------------

KOCAELİSPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
38. DAVIT SKHIRTLADZE
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
55. YUSUF ABDİOĞLU
77. OĞUZ CEYLAN

KOCAELİSPOR YEDEKLER
67. MEHMET ENES SARI
7. CEM EKİNCİ
12. GIORGI KHARAISHVILI
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
32. MEHMET YILMAZ
45. MESUT CAN TUNALI
47. RAMIL SHEIDAEV
53. BURAK ÖKSÜZ
70. BARIŞ ALICI

SAKARYASPOR İLK 11
35. CİHAN TOPALOĞLU
5. BÜLENT UZUN
6. RAJKO ROTMAN
8. SİNAN KURT
9. DINO NDLOVU
12. ISAAC DONKOR
17. MURAT CEM AKPINAR
20. HASAN KILIÇ
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
45. ZDRAVKO DIMITROV
70. OĞUZ YILDIRIM

SAKARYASPOR YEDEKLER
13. İBRAHİM DEMİR
99. ORHAN CAN BOSTAN
3. ÇAĞLAYAN MENDERES
14. BERAT BADAK
19. KORAY KILINÇ
22. SAMED ONUR
27. BERAT CAN ŞANLI
33. ERDİ DİKMEN
61. BÜLENT CEVAHİR
72. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK

# kocaelispor, Kocaelispor maç, kocaelispor maç canlı, kocaelispor canlı izle, sakaryaspors, sakaryaspor maç, sakaryaspor canlı, sakaryaspor maç izle

11 May 2024 - 18:00 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.519.854 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(64)
65

Burhan Ozkan - Kocaeli sporda çok büyük hatalar yapıldı.En büyük hata *Ertuğrul Sağlamın* gönderilmesidir. En azından 3.ncu olarak final oynayabilirdi.Basin çok yanlış yönde Ertuğrul Sağlamın istifasına sebeb oldu.Sabredemediler.Yazik oldu..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:59
64

Niyazi Biçer - önce taraftar. sonra hakem .son olarakta şuursuz takımın tablosu bu.hayrını görün...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:59
62

Erzurumlu Naci - Çalışanın ahını alan sponsor olursa çalışanın hakkı futbola verilirse kimsenin hakkı kimsede kalmaz dizede yar olmaz o para

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:56
60

Derince Kelkitli - Artık defol git Mustafa siz ertugrul hocayı çok ararsınız yonetim istifa resul ettiniz takimi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:51
58

İzmitli - Sakarya hocayı ve işe yaramayan Burağı gönderdi takır takır top oynadı.Biz bir hocayı söyleye söyleye gönderemedik.Tek sorumlu Recep Durul ve yönetimdir.İstifalarını yarına bırakmasınlar.Yazık yazık çok yazık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:50
57

İzmitli - Bu takımın bu hale gelmesinde emeği olan her keze 1 rer paket KINA hediyemizdir ancak bu kadar yazabiliyoruz tüm taraftarlar olarak kına mızı lütfen kabul ediniz başta teknik heyet ve diğer emeği geçenler lütfen kabul buyurunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:49
56

Kafkasyalı - Ben bir sakaryalı spor sever olarak çok üzüldüm neydi o tribünlerin hali yazık böyle spor ve böyle seyirci bir insan olarak utandım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:49
55

Uefa Alt - Mustafa Gürsel'i teşekkür bile etmeden gönderin.

Sonra da siz lütfen siz gidin...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:48
54

Selami - İlk maçta çorumda leblebi yer sonra da bastır körfez Şampiyon sakarya ya da bodrum ama benim oranım 65-35 sakarya

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:47
53

Cantuğrul - Sakaryaspor a final maçında kaybedip iyice rezil kepaze olacağımıza çorumspor maçında kaybedip elenmeyi tercih ederim

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 18:46
50

Üzgün Taraftar - Stada gelene kadar çektiğimiz çileyi çekmeyen futboldan ve taraftarın derdinden anlamayan sözde yöneticilerden bu kadar oluyor işte...

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:42
49

Üzgün Taraftar - Verdiğimiz bilet paraları haram olsun. Burnunuzdan fitil fitil gelsin. Protokolde oturan bedavacı haramzadelerle siz çay kahve için yemek yiyin bogazınızda kalsın inşallah.

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:41
48

Matador Kamil - Ben size sezon başından beri ne dedim kardeş sponsoru değişin işler düzelir dedik dinlemediniz şimdi sıkıntıyı çekin

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:40
46

Paşalı Ensar - Ben niye utanacam ya Utanması gereken ama utanacak kişiliğe sahip olmayanlar varken ben niye utanacam . Gümüşhane li başkan baktıki bu takım direkt çıkacak önce Tangue yi sonrada Ertuğrul hoca yı takımdan uzaklaştırdı yetmedi bu takımda top toplayıcı bile olamayacak gürcüleri bu takıma getirdi hoca diyede buzatı takımın başına koydu Tangue den gelen paraylada alacağını aldı görevini tamamlayıp arkasına bakmadan gitti .Ben Kocaelnde doğdum burada büyüdüm ekmeğimi rızkımı burada nasiplendim 54 yaşındayım kendimi bildim bileli ta ki Tekirdağ 5/0 Sarıyeri 4/0 yendiğimiz şampiyon olup ilk defa lige çıkışımızı dün gibi hatırlayan acısıyla tatlısıyla her daim övünen KOCAELİSPOR sevdalısıyım ben KOCAELİSPOR luyum ben utanmam vesselam

Yanıtla . 11Beğen . 4Beğenme 11 Mayıs 18:39
61

Koylu Cengiz - @Paşalı Ensar 46 nolu yoruma cevabı: Şampiyon oldugumuz sene 3takima 5 çekmistik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:54
45

Sen farklıydın hani - Bu hocayla olmayacağını söylemiştim Yine söylüyorum .Cahil yönetim bu hocayla olmaz

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 18:39
44

Karamurselli - Bence finaller başlamadan önce Mustafa gurselle yollar ayrılmalı kandeyas ve amaral kadrodan çıkarılmalı takıma hiçbir katkıları yok

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:37
41

Strateji - Dino gibi bir limon daha kaptırabilseydik bu iş bitmişti. Dino olmasaydı Sakarya şimdi 2. İdi. Kocaelispor bu stratejik işlere de çalışmalı. Bize zarar vermiş kişileri hocaları ciddi rakiplere verelim Selahattin Dinçel. Dino vb

.rakipleri patlatsinlar

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 11 Mayıs 18:36
40

Koylu 5454 - Simdi bu maçtan sonra inandık superlige çıkacağımıza!,,

Yanıtla . 8Beğen . 3Beğenme 11 Mayıs 18:35
38

Gariban41 - şanlıurfanın devre arası aldığı Paixao'yu biz alsaydık bırak 3. olmayı göztepenin yerinde biz olup süperlige cıkmıstık. yazıklar olsun olan yine taraftara oldu.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 18:34
59

Samsunlu - @Gariban41 38 nolu yoruma cevabı: Ninemin sakalları olsa dedem olurdu. Geçmişi bırakıp gelecekle ilgili fikir üretelim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:51
37

Derman - Bu maçın kazananı sucular ve ayrancılar, tek pozisyon yok Körfez’in. Bir tek Emir’in dışarıdan şutu. Böyle mi çıkaracaksınız takımı süper lige yönetim?

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 18:32
36

Alinail - Bu kadar ruhsuz yureksiz yeteneksiz adamlari kim bulupgetirip para verdi ise allah nasil biliyor ise oyle yapsin.pozisyonu olmayan ortada kiritan amaral ilerde kazma santraforlar.sag sol bir tane top getiren ortalayan yuh be yuhhh.usrs teki parayi yonetenler bu ruhsuzlara menejerlerine ne kadar verinuz aciklayin maliyeri ne bu takimin.yahu dino bile nasis bitirirken bu berdze swatza zuratze si.nze nerden buldunuz.ne para verdiniz.hani o sefa surmen var ya bulent tuncay mahmut ergun saffet osman v.s v.s 2 yari sampyiyon olmustuk bu sakaryaya 6 attik.super ligde buldozer olduk.o zanki buyuksehirle simdikinin imkani oooo.yaziklar olsun bu kadar ruhsuz takima.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 18:28
35

Kuruçeşme Merkez - haluk bozo eserin le gurur duy .3 tane bodrumdan gol yemiş takımı alkışlatıyorsun. kocaelispor üstünden ne kadar nemalandıysan haram zıkkım olsun.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:28
34

Taci - çıkamazsak eğer şu dinoyu alalım biz. yaz boyu biraz kilo verir. adamın ayakları yeter. aldığımız adamlara bak ya. dino on basar şampiyonlar ligi görmüş adam. tuncay akıllı olaydı dino ve burak ı devamlı oynatıp çoktann çıkardı.

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 18:23
33

Aa - Hocasi kovulan kaptani kovulan takim gelip 2 tane koydu gitti. utanin eserinizden, kocaelispor tarihinin en kotu yonetimi en kotu takimi en kotu hocasi. Tarihe kara harflerle duseceksiniz.

Yanıtla . 19Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:21
32

Akif - ya biz yenmemiz gerekiyor. 5 hafta ceza yemiş adamı tek başına forvete koymakta nedir. gerekirse 3 forvet oyna bu nedir sanki playoff maçı oynuyor. yenmen şart olan maç! bak noldu bodrum son dakka gol yedi fırsatı tepmiş olduk. tuncay gibi değişsek hocayı 15günlüğüne süper olur. cesaretli hoca lazım. güvenç kurtar yıllar sonra geri gelse daha iyi oynatır :)

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 18:21
31

Harbi Izmitli - Engin koyun ve Recep durulun surekasi + Ertuğrul sağlam yaptirdigin transferler ve oynattigin futbolla bizi mahvettin. Mustafa gursel kuramadigin kadro ve rezil futbolla kocaelisporu mahvettiniz

Yanıtla . 10Beğen . 5Beğenme 11 Mayıs 18:21
29

Muharrem - Yazıklar olsun kendi sahamızda bırak galibiyeti doğru belli gol pozisyonumuz yok bir oyunumuz yok bu takım bukadarmı kötü olabilir şukürler olsun bu hoca sezon başında olsaydı kesin ilk düşen takım olurduk hoca Allah'ını seversen istifa et bizi dahada delirtme senden yardımcı hoca bile olmaz.

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:19
28

Ks - Adamlar Tuncay’ı ve takımı karıştıran hiç bir maçta varlık gösteremeyen Hafız Burağı gönderdiler.Biz haftalardır bir hocayı göndermedik.Hodri Meydan göreve.Engin Koyunun kankikerini istemiyoruz.RECEP DURUL İSTFA

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:17
27

Adalı54 - sezon başından beri gelin gelin dediniz geldik 2 tane attık ve dönüyoruz alışın artık SAKARYASPOR un büyüklüğüne....

Yanıtla . 15Beğen . 5Beğenme 11 Mayıs 18:17
63

Burakm41 - @Adalı54 27 nolu yoruma cevabı: Boş yapma devam et

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:58
39

Son Pişman - @Adalı54 27 nolu yoruma cevabı: Haklısın

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:34
25

Tarafsız - Hayrettin Bey ilk yarı bitseydi süper ligdeydik yazisi yazın da moteller yerine gelsin

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:15
23

Cumhur - Takımda azim yok üst lige çıkmaya niyetleri yok taraftara yazık Ertuğrul hoca ile ruhda gitti

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:12
22

Taraftar - Hayatında Kocaelispor maçına gelmemiş İnsanlar milyonlar yağarken Kocaelisporlu oldu.Recep Durul ve yönetim derhal İSTİFA

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:11
47

Mehmet 54 - @Sadrazam41 21 nolu yoruma cevabı: Kardeşim sakaryaspor lu biri olarak yorumunu beğendim hepimiz kardeşiz inşallah finalde de karşılaşırız kocaeli spora elemelerde başarılar topçular şerefsiz hangi statta böyle taraftar olur akyazıdan selamlar

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 18:39
20

Antu - Üzerine 90 dakika daha maç devam etseydi yine gol atamazdık. Bu kadar ruhsuzluk olmaz. Taraftara ve harcanan paraya yaxık

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:10
19

İzmitli - Bu taraftara bu takım ağır gelir böyle taraftarlık olmaz herkes hakkını aldı

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:10
15

Hakan - bu futbolla biz nası lig düşmedik sabaha kadar oynansa gol atamayız gibi

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:07
14

Erkan Sayanoglu - Küfürlerime bile layık olamazsın sen hoca bozuntusu.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:04
13

Kartepeli - Bu takımdan geçinen asalaklar size bu Kocaeli'nin Hakkı haram olsun.

Yanıtla . 28Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 17:58
11

Hodri Meydan - Bu Mustafa gürsel geldiğinden beri takım futbol oynamayı unuttu bunu kimse görmüyor mu adam takımı rezil etti

Ne strateji ne oyun okuma nede motivasyon sanki herşey Ertuğrul hoca ile gitti bu adama verilen şans Ertuğrul hocaya verilseydi bu takım rahat play-of girerdi yazıklar olsun

Yanıtla . 26Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 17:56
10

Sadece 41 - 90 değil 900 dk. oynayalım yine gol atamayız.

Bir Emir gerisi Yunan parası ile beş para etmez.

YAZIK.

Yanıtla . 29Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 17:52
09

Yazıklar Olsun - Adamlar son maçı beklemeden neşteri vurdu Tuncay hocayı gönderip tecrübeli coşkun hocayı getirdiler başa sonuç ortada bizimkiler menejer tavsiye ile hoca almaya etsinler dursunlar 400 milyon çöp oldu yazıklar olsun

Yanıtla . 24Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 17:49
07

Rfö - Takımda tribünlerde değil süper ligi bu ligi bile hak etmiyor.

Yanıtla . 18Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 17:22
06

Eşmeli̇ - Golü yedik ve maalesef Film bitti..Sakaryaspor takır takır top oynuyor ..Bizim gücümüz bu kadar yapacak birşey yok..

Yanıtla . 31Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 17:21
18

Eşmeli̇ - @Sadrazam41 05 nolu yoruma cevabı: Yaptı zaten

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 18:10
03

İhsaniyeli - Yazık bu kadar seyirciye…pozisyonumuz yok ya…ikinci yarı mucize lazım bize..

Yanıtla . 18Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 16:56
Diğer 62 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL