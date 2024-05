Önce umutlandık sonra utandık: 2-0

Alinail - Bu kadar ruhsuz yureksiz yeteneksiz adamlari kim bulupgetirip para verdi ise allah nasil biliyor ise oyle yapsin.pozisyonu olmayan ortada kiritan amaral ilerde kazma santraforlar.sag sol bir tane top getiren ortalayan yuh be yuhhh.usrs teki parayi yonetenler bu ruhsuzlara menejerlerine ne kadar verinuz aciklayin maliyeri ne bu takimin.yahu dino bile nasis bitirirken bu berdze swatza zuratze si.nze nerden buldunuz.ne para verdiniz.hani o sefa surmen var ya bulent tuncay mahmut ergun saffet osman v.s v.s 2 yari sampyiyon olmustuk bu sakaryaya 6 attik.super ligde buldozer olduk.o zanki buyuksehirle simdikinin imkani oooo.yaziklar olsun bu kadar ruhsuz takima.