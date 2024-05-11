Kocaelisporlular stada akın etti

KRİTİK BİR MAÇ
Trendyol 1.Lig’e 3. olarak tek maçla Süper Lig’e yükselmek isteyen Kocaelispor bugün ezeli rakip Sakaryaspor ile karşılaşacak. Sakaryaspor lig sıralamasında 57 puan ile 3. sırada bulunuyor. Sakaryaspor’un altında bulunan Bodrumspor ve Çorumspor’un 56’şar puanı bulunuyor. 6. sıradaki Kocaelispor ise 55 puanda.
ÇORUM VE BODRUM BERABERLİĞİ BİZE YARAR
Bugün saat 16.00’da kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Sakaryaspor maçını kazanırsak, Çorum ve Bodrumspor’da kendi rakipleriyle berabere kalırsa, sıralamada 3. sıraya oturmuş oluruz.
SEYİRCİ AKIN AKIN MAÇA GİDİYOR
Kocaelispor’un Süper Lige çıkması için en kritik maçlardan biri olan Kocaelispor- Sakaryaspor maçı öncesi Kocaelispor taraftarları maça akın akın gidiyor. Hafta içinde 25 bin bilet satılmıştı. Bugün maç saatine kadar bu sayının 30 bin civarında olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Akif - passo ya bakıyorum şu an saat 15:40. sadece kuzey kale arka da 2bin civarı boş koltuk var.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.