Kocaelisporlular stada akın etti

KRİTİK BİR MAÇ

Trendyol 1.Lig’e 3. olarak tek maçla Süper Lig’e yükselmek isteyen Kocaelispor bugün ezeli rakip Sakaryaspor ile karşılaşacak. Sakaryaspor lig sıralamasında 57 puan ile 3. sırada bulunuyor. Sakaryaspor’un altında bulunan Bodrumspor ve Çorumspor’un 56’şar puanı bulunuyor. 6. sıradaki Kocaelispor ise 55 puanda.

ÇORUM VE BODRUM BERABERLİĞİ BİZE YARAR

Bugün saat 16.00’da kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Sakaryaspor maçını kazanırsak, Çorum ve Bodrumspor’da kendi rakipleriyle berabere kalırsa, sıralamada 3. sıraya oturmuş oluruz.

SEYİRCİ AKIN AKIN MAÇA GİDİYOR

Kocaelispor’un Süper Lige çıkması için en kritik maçlardan biri olan Kocaelispor- Sakaryaspor maçı öncesi Kocaelispor taraftarları maça akın akın gidiyor. Hafta içinde 25 bin bilet satılmıştı. Bugün maç saatine kadar bu sayının 30 bin civarında olması bekleniyor.