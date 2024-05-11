Otomobilin devrildiği anlar saniye saniye kamerada

D-130 karayolu İzmit yönünde seyreden S.C. (28) yönetimindeki 44 KN 277 plakalı otomobil, Barbaros Hayrettin Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yolda savrulması ve devrilmesi yer alıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.