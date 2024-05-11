1 haftada 1 milyon 896 bin 66 araç denetlendi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 2-9 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.
Belirtilen tarihte 1 milyon 896 bin 66 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 240 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.
Yerlikaya, 99 bin 794'ü aşırı hız nedeniyle olmak üzere toplam 373 bin 306 işlem yapıldığını bildirerek, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.