Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Yılın ilk 4 ayında otomotiv üretimi yüzde 1 azaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Yılın ilk 4 ayında otomotiv üretimi yüzde 1 azaldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dernekten yapılan açıklamaya göre, OSD, 2024'ün Ocak-Nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini paylaştı.

Nisanda resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretim adetlerinde gerileme yaşandığı görülen rapora göre, ilk 4 ayda sektördeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil üretimi ise yüzde 2 artarak 300 bin 109 adet olurken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 492 bin 471 adedi buldu.

Yılın ilk 4 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5, ağır ticari araç grubunda yüzde 7, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-minibüs grubunda yüzde 59 ve traktörde yüzde 70 seviyesinde gerçekleşti.

İlk 4 ayda ihracat 11,9 milyar dolara ulaştı
Yılın ilk 4 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 332 bin 664 adet oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine paralel seyrederken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 5 bin 777 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024'ün ilk 4 aylık döneminde yüzde 16,5 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 4 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 11,9 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 2 artarak 10,9 milyar avro oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3,4 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 2,6 arttı.

Toplam pazar 4 ayda 386 bin adet düzeyinde gerçekleşti
2024'ün ilk 4 ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 386 bin 538 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 17 büyüyerek 294 bin 837 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 6, ağır ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 geriledi.

2024 Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

# araç, Türkiye, dolar

11 May 2024 - 15:12 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.519.854 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL