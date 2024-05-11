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CHP Karamürsel İlçe Başkanı Aksu: “Seçim kazanmayı bilen bir örgüt olduk”

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karamürsel İlçe Danışma kurulu gerçekleşti. Danışma kurulunda konuşan CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, “süreçte seçim kazanmayı bilen bir örgüt ortaya çıktı. Tecrübeleriyle seçim nasıl kazanılırın kitapçığı çıkartılabilecek bir değere sahip oldu.” dedi.

Yavuz Solmaz
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CHP Karamürsel İlçe Başkanı Aksu: “Seçim kazanmayı bilen bir örgüt olduk” mask
CHP Karamürsel İlçe Başkanı Aksu: “Seçim kazanmayı bilen bir örgüt olduk”
CHP Karamürsel İlçe Başkanı Aksu: “Seçim kazanmayı bilen bir örgüt olduk”
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CHP KARAMÜRSEL’i 47 YIL SONRA KAZANDI

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’de iktidar partisi olarak seçimden büyük bir başarıyla çıktı. CHP aynı zamanda Kocaeli’de İzmit, Derince ve Karamürsel’i kazanma başarısı gösterdi. Karamürsel bu sonuçla 47 yılın ardından CHP tarafından kazanıldı. CHP yerel seçimlerinden ardından danışma toplantısı sürecini başlattı ve ilk durak Karamürsel oldu.

PROTOKOL DANIŞMA KURULUNDA YERİNİ ALDI

CHP Karamürsel Danışma Kurulu Karamürsel İlçe Başkanlığında Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, ilçe yöneticileri ve partilerin katılımı ile gerçekleşti. Danışma kurulunun divan başkanlığını İlçe Başkanı Anıl Aksu gerçekleştirdi.

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Aksu: “Seçim kazanmayı bilen bir örgüt olduk”
CHP Karamürsel İlçe Başkanı Aksu: “Seçim kazanmayı bilen bir örgüt olduk”

SEÇİM KAZANMAYI BİLEN BİR ÖRGÜT ORTAYA ÇIKTI

Toplantıda ilk olarak konuşan Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu şunları söyledi: “Bir hayal doğrultusunda yola çıktık. Seçimin bir hikayesi oluştu. Bu süreçte seçim kazanmayı bilen bir örgüt ortaya çıktı. Tecrübeleriyle seçim nasıl kazanılırın kitapçığı çıkartılabilecek bir değere sahip olduk. Karamürsel’de güzel bir aile ortamı bulunuyor. Bizim ailemizde menfaat ve çıkar ilişkisi yok. Muhalefet olarakta hep omuz omuza verebildik. Beraber yol yürüdüğüm arkadaşlara teşekkür ederim.”

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Aksu: “Seçim kazanmayı bilen bir örgüt olduk”

BAŞARININ HİKAYESİ 5 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Aksu’nun ardından konuşan İl Başkanı Bülent Sarı: “Kocaeli’de 3 ilçe kazandık ama Büyükşehir’i kazanamadık. 47 yıl sonra Karamürsel’i kazandık. Karamürsel programlarında her zaman Karamürsel Belediye Başkanı bu salonda olacak diye söyledim. Bunu başarmak Kocaeli örgütü ve Karamürsel örgütüne gurur ve onur vermiştir. Bu başarı tesadüf değildir. Bu başarının öyküsü 5 yıl öncesine dayanan bir başarıdır. Ahmet Çalık hiç durmadı, bu sürede hep çalıştı. Karamürsel için çok emek verdiniz.

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Aksu: “Seçim kazanmayı bilen bir örgüt olduk”

SORUMLULUKLARIMIZI BİLEREK DAVRANACAĞIZ

Bize verilen oyların kıymetini bileceğiz ve sorumluluklarımıza göre davranacağız. 3 belediye başkanımızın başarısı 2028 ve 2029 seçimlerinde iktidar olmamıza ışık tutacak. Onların başarısı bizim için çok kıymetlidir. Belediye başkanları örgütü hiçbir zaman sahipsiz bırakmayacaklar. İl başkanı olduğumdan bu yana hep seçim dönemiydi. Artık baba ocağını büyütme genelde iktidar yapma zamanıdır. Mayıs ayı içinde ilçe danışma toplantılarını bitireceğiz ve Haziran’ın ilk haftasında il danışma toplantımızı yaparak sahaya döneceğiz. Genel seçim olacak gibi çalışıyoruz. Kocaeli’de yerel ve genelde iktidar olacağız” dedi.

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Aksu: “Seçim kazanmayı bilen bir örgüt olduk”

# Büyükşehir, Kocaeli, HER, İzmit, Türkiye, ilçe, Derince

11 May 2024 - 15:14 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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