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Ahmet Çalık: “Karamürsel’i bir daha kaybetmeyeceğiz”

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CHP Karamürsel İlçe Danışma Toplantısında konuşan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, “2024 yerel seçimlerinde Karamürsel’i kazanmayı başardık. 47 yıl sonra böyle bir başarıyı getirmek bize gurur verdi. Şimdiki hedefimiz bu belediyeyi kaptırmamak. Karamürsel’i kaybetme lüksümüz yok.” dedi.

Yavuz Solmaz
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Ahmet Çalık: “Karamürsel’i bir daha kaybetmeyeceğiz” mask
Ahmet Çalık: “Karamürsel’i bir daha kaybetmeyeceğiz”
Ahmet Çalık: “Karamürsel’i bir daha kaybetmeyeceğiz”
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DANIŞMA KURULLARI KARAMÜRSEL’DEN BAŞLADI

CHP yerel seçimlerinden ardından danışma toplantısı sürecini başlattı ve ilk durak Karamürsel oldu. CHP Karamürsel Danışma Kurulu Karamürsel İlçe Başkanlığında Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, ilçe yöneticileri ve partilerin katılımı ile gerçekleşti. Danışma kurulunun divan başkanlığını İlçe Başkanı Anıl Aksu gerçekleştirdi.

10 YILDIR İLÇE ÖRGÜTÜ İLE YOLCULUK YAPIYORUZ

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleriyiz. CHP’nin içinde olmak gurur verici bir durumdur. CHP’yi klasik bir parti olarak görmemek, tarihi derinlikleri ile birlikte görmek gerekir. CHP her zaman ayağa kalkarak toplum ve Türkiye’nin yanında olmuştur. 10 yıldır CHP Karamürsel ilçe örgütü ile bir yolculuk yapıyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2019’a gelirken birçok badireden geçtik ve bunları örgütle beraber atlattık. İsteyerek ve samimiyetle hareket eden örgütlerin bunu başarabilecek olduğunu örgütümüz gösterdi.

Ahmet Çalık: “Karamürsel’i bir daha kaybetmeyeceğiz”

ŞİMDİKİ HEDEFİMİZ KARAMÜRSEL’İ KAPTIRMAMAK

Son dönemde Karamürsel siyasetinde ağırlığımızı koyduk ve Karamürsel’i almak istediğimizi herkese hissettirdik. Karamürsel’i hep beraber istedik, birbirimize güvendik, canımızı dişimize taktık ve 2024 yerel seçimlerinde Karamürsel’i kazanmayı başardık. 47 yıl sonra böyle bir başarıyı getirmek bize gurur verdi. Şimdiki hedefimiz bu belediyeyi kaptırmamak. Karamürsel’i kaybetme lüksümüz yok. Vatandaştan rahat oy alabilmek için herkesin üzerine görev düşüyor. Herkese adalet içinde yaklaşacağız. 2028’de genel seçimi 2029’da Karamürsel’i tekrar kazanacağız.”

EMEĞİN KARŞILIĞINI KARAMÜRSEL’DE ALDIK

Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “31 Mart’ta büyük bir başarı elde ettik. Kocaeli’de aday olmuş bir arkadaşım yanıma geldi biz niye kazanamıyoruz dediğinde Karamürsel’e bakın dedim. Ahmet Çalık gerçekten bunu hak etti. Bu bir emek ve bu emeğin karşılığını Karamürsel’de aldık. 47 yıldır bizde olmayan bir ilçeyi kazandıktan sonra kendimizi gösterme zamanıdır. 5 yıl sonra oy isterken Ahmet Çalık’ın çalışmalarını göstereceğiz. Bu başarıyı genel seçimlerde taçlandırmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönem Büyükşehir’i de kazanacağız.

Ahmet Çalık: “Karamürsel’i bir daha kaybetmeyeceğiz”

ÖRGÜT VEYA MİLLETVEKİLİ ÇALIŞMADI DİYEMEYİZ

Danışma kurulları her şeyi konuşmanın yeri fakat eleştiri yaparken birbirimizi kırmayalım. Bir yeri kaybettiğimiz için sevinme şansımız yok. Her yere kazanarak gitmek isterim. Örgüt veya milletvekilleri çalışmadı deme lüksümüz yok. Önümüze bakacağız. Karamürsel’de çıraklık dönemini geçmemiz gerekiyor. Belediye sizin her talebinize karşılık veremez. İş talepleri ve diğer taleplere her zaman olumlu yaklaşamaz. Bundan sonra bir ve birlik içinde ülkeyi yönetmeye talibiz.”

İKTİDAR OLMAYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı konuşmasında şunları söyledi: “Göğsümüzü kabararak konuşma vakti geldi. Herkesi kucaklayarak sosyal demokrat belediyeciliği 2028 genel seçimlerinde 85 milyonla buluşturacağız. Bundan sonraki görevimiz Kocaeli ve ülkenin sorunlarını mecliste dile getirmek. Emeklileri unutmadım. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Bu kentte kentsel dönüşüm ile ilgili neler yapıldığını mutlaka takip edeceğim. Umutsuzluk yok tam yol ileri düsturuyla hareket edeceğiz. İktidara mutlaka hazırlıklı olmalıyız. Kocaeli Büyükşehir’i bir sonraki dönem kazanacağımızdan şüphem yok.”

Ahmet Çalık: “Karamürsel’i bir daha kaybetmeyeceğiz”

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11 May 2024 - 15:30 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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