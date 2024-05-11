Norveç Filistin'in BM üyeliği için lehte oy kullanacağını açıkladı

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun kararına ilişkin açıklama yaptı.
Eide, Norveç'in, Filistin'in BM'ye tam üyelik statüsü için yaptığı başvuruyu desteklediğini ve Genel Kurulda yapılacak oylamada ülkesinin lehte oy kullanacağını ifade etti.
"Kararın 143 ülkenin lehte oy kullanmasıyla kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuşan Eide, "iki devletli çözümün sağlanması için Filistin devletinin kurulmasının gerekli olduğunu" kaydetti.
BM Genel Kurulu, Filistin hakkındaki karar tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulunda dün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği karar tasarısı kabul edilmişti.
Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine" işaret edilmişti.
Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.