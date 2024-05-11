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11 May 2024 - 19:27- Spor G:

Yönetim, Gürsel için toplanıyor

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Sakaryaspor yenilgisini ardından son derece üzgün olan Başkan Recep Durul, yönetimi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hayrettin Albayrak
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Yönetim, Gürsel için toplanıyor mask
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Bu akşam Dedeman Otel’de yapılacak toplantıda teknik direktör Mustafa Gürsel’in durumu masaya yatırılacak . Yönetimin, Gürsel ile yolları ayırması bekleniyor. Play-Off maçları için Bülent Baturman’ı takımın başına getirebileceği belirtiliyor.

# Mustafa GÜrsel

11 May 2024 - 19:27 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(25)
25

Moraller Sıfır - Kimse biryere kaçmasın,önce bu çöp bidonu topçuların parası ödensin,borçlu dosya kalmasın.Bakın şimdiden söylüyorum yoksa bu takım daha da ayağa kalkamaz,geçmişten ders alınmalı.Lig bitti zaten,gönder hocayı,altyapıdan bir hocada playoff'ta bu işi yapar zaten.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:34
24

Selahattin Büyük. - Geç kaldı Hayrettin bey, takım sahada yürüyemyor, bırakın futbol oynamayı, Mustafa hoca takımı hiç çalıştırmanız, yatmışlar, sadece takdik çalışmayla olmaz, takım hiç olmazsa kondisyonu korumalıydı, Candeaşa şaşırdım adam yürüyemiyor, Amaral topla resmen yürüyor, diğerleri ne yaptıklarını bilmyor, resmen takım bitmiş mecalleri kalmamış, Baturman gelirde inşallah ayağa kaldırır takımı, blemyorum ama bu kadarda olmaz, futbolcu kadrosu Kocaelisporumuza yakışmıyor 0kadar para verildi bu futbolculara yazık günah.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:33
23

Gurbet - Rııızaaaa Calımbay hemen yarın sabah hemen diyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:33
22

Korfezli - Ne baturmani Hamza Mutlu ve Murat soner başak ile çıkmamız lazım çorum macina

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:32
21

Aykut - Bandırma maçjnda oynanan top nerede şimdiki oynanan topmu oda belirsiz bu kadar ruhsuz takım olmaz cihat kötü onu çıkart kardeşim neden vukoviç i oyundan alıyorsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:28
20

Yenişehir Asilkent - İzmitliyiz Baturman iyi niyetli zayıf kalir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:26
19

Uefa Alt - Baturman mı?

Çıkmak istemiyorsunuz anladık...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:23
16

Aa - Ya sakarya toplantı mı yaptı!!! Basına mesaj ayın hocanın görevine son verildi diye basından öğrensin ne toplantısı neyi konusacaksınız!!!

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:02
15

Korfez - Yeni hoca ile bir aylik anlasin. Kulübün geleceğini de karartmayın.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:01
14

Servetiye Cephesi - Hocalık hiçbir şey yok. Emir ve Gökhan harici kadronun geri kalanı süresiz kadro dışı bırakılıp Çorum maçına U19 oyuncularıyla çıkılmalı. Bırakın Çorum tur atlasın. Biz daha fazla bu kepazeliği çekemiycez. Şimdiden gelecek sezonun planlaması yapılmalı. Tarık Özarslan denilen adam kulübün kapısının onunden dahi geçmemeli. Takımın başına; yabancı, idealist bir teknik direktör getirilmeli.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:00
12

Paşalı Ali.. - Gerçekten bu takım Kocaelispor mu..!?

Bu sezon piskolojimiz bozuldu bende zaten akıl azdı bugün hiç kalmadı.. Keşke Taraftarlar ligi olsa Kocaelispor taraftarları açık ara liderdi alkışlar...! Ah bu arada hakkını teslim etmek lazım (ayıp değil) biz çok kötü olunca Sakaryaspor haketti tebrikler..

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 19:53
11

Izmitli - Fofanayi kakaolu kapıya bırakılan adamlardan alırsan olacağı bu seneye menacer tarımla devam edin direkt küme dusun

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 19:51
10

Can Can - Baturmanda olmaz şu seviyede tmm izmitin evladii kocaelispor çocugu ama bu seviyede playoff kalmisken bülent hoca hafif gelir gercek bu biz cikamicaz buda bir gercek bir sonraki seneyde planlicak bir hocayi simdiden getirelim

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 19:50
09

Yavuz - Toplantıya gerek yok boşuna başkan arayıp kovsun bir sehrin isteğini yerine getirsin bu hoca kaldığı sürece zaten çıkmayacağız

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 19:48
08

Korfezli Savasci - Siz hoca için toplanın hazirandada taraftar sizin için kongreyi toplayacak

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 19:46
07

Bibilen - Gecen hafta yapsaydin şu an belki 3. ydük. Tam acemiler birliği adamlar krizi nasıl yonetti. 3 sene transfer yasakları var sakarıyanın. İstemeye istemeye cikiyorlar resmen.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 19:44
04

Obhm4141 - Resim öğretmeni değil

TEKNİK DİREKTÖR İSTİYORUZ

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 19:40
03

Tikitaka - Geç bile kalındı yönetim futbol özürlüsü olunca kararlarda geç veya yanlış oluyor.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 19:36
02

İzmitlee - Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra toplansalar ne olur toplanmasalar ne olur. Önce kendileri defolup gitsin.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 19:36
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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