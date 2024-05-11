Bu akşam Dedeman Otel’de yapılacak toplantıda teknik direktör Mustafa Gürsel’in durumu masaya yatırılacak . Yönetimin, Gürsel ile yolları ayırması bekleniyor. Play-Off maçları için Bülent Baturman’ı takımın başına getirebileceği belirtiliyor.
Yönetim, Gürsel için toplanıyor
Sakaryaspor yenilgisini ardından son derece üzgün olan Başkan Recep Durul, yönetimi olağanüstü toplantıya çağırdı.
11 May 2024 - 19:27 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma Yazdır
Mahreç Hayrettin Albayrak
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(25 )
Moraller Sıfır - Kimse biryere kaçmasın,önce bu çöp bidonu topçuların parası ödensin,borçlu dosya kalmasın.Bakın şimdiden söylüyorum yoksa bu takım daha da ayağa kalkamaz,geçmişten ders alınmalı.Lig bitti zaten,gönder hocayı,altyapıdan bir hocada playoff'ta bu işi yapar zaten.
Selahattin Büyük. - Geç kaldı Hayrettin bey, takım sahada yürüyemyor, bırakın futbol oynamayı, Mustafa hoca takımı hiç çalıştırmanız, yatmışlar, sadece takdik çalışmayla olmaz, takım hiç olmazsa kondisyonu korumalıydı, Candeaşa şaşırdım adam yürüyemiyor, Amaral topla resmen yürüyor, diğerleri ne yaptıklarını bilmyor, resmen takım bitmiş mecalleri kalmamış, Baturman gelirde inşallah ayağa kaldırır takımı, blemyorum ama bu kadarda olmaz, futbolcu kadrosu Kocaelisporumuza yakışmıyor 0kadar para verildi bu futbolculara yazık günah.
Gurbet - Rııızaaaa Calımbay hemen yarın sabah hemen diyorum.
Korfezli - Ne baturmani Hamza Mutlu ve Murat soner başak ile çıkmamız lazım çorum macina
Aykut - Bandırma maçjnda oynanan top nerede şimdiki oynanan topmu oda belirsiz bu kadar ruhsuz takım olmaz cihat kötü onu çıkart kardeşim neden vukoviç i oyundan alıyorsun
Yenişehir Asilkent - İzmitliyiz Baturman iyi niyetli zayıf kalir
Uefa Alt - Baturman mı?
Çıkmak istemiyorsunuz anladık...
Gusei - Bazı futbolcularida gonderin
İzmit - Baturmanla olmaz. Kaan dobra
Aa - Ya sakarya toplantı mı yaptı!!! Basına mesaj ayın hocanın görevine son verildi diye basından öğrensin ne toplantısı neyi konusacaksınız!!!
Korfez - Yeni hoca ile bir aylik anlasin. Kulübün geleceğini de karartmayın.
Servetiye Cephesi - Hocalık hiçbir şey yok. Emir ve Gökhan harici kadronun geri kalanı süresiz kadro dışı bırakılıp Çorum maçına U19 oyuncularıyla çıkılmalı. Bırakın Çorum tur atlasın. Biz daha fazla bu kepazeliği çekemiycez. Şimdiden gelecek sezonun planlaması yapılmalı. Tarık Özarslan denilen adam kulübün kapısının onunden dahi geçmemeli. Takımın başına; yabancı, idealist bir teknik direktör getirilmeli.
Nhnju - İstifa
Paşalı Ali.. - Gerçekten bu takım Kocaelispor mu..!?
Bu sezon piskolojimiz bozuldu bende zaten akıl azdı bugün hiç kalmadı.. Keşke Taraftarlar ligi olsa Kocaelispor taraftarları açık ara liderdi alkışlar...! Ah bu arada hakkını teslim etmek lazım (ayıp değil) biz çok kötü olunca Sakaryaspor haketti tebrikler..
Izmitli - Fofanayi kakaolu kapıya bırakılan adamlardan alırsan olacağı bu seneye menacer tarımla devam edin direkt küme dusun
Can Can - Baturmanda olmaz şu seviyede tmm izmitin evladii kocaelispor çocugu ama bu seviyede playoff kalmisken bülent hoca hafif gelir gercek bu biz cikamicaz buda bir gercek bir sonraki seneyde planlicak bir hocayi simdiden getirelim
Yavuz - Toplantıya gerek yok boşuna başkan arayıp kovsun bir sehrin isteğini yerine getirsin bu hoca kaldığı sürece zaten çıkmayacağız
Korfezli Savasci - Siz hoca için toplanın hazirandada taraftar sizin için kongreyi toplayacak
Bibilen - Gecen hafta yapsaydin şu an belki 3. ydük. Tam acemiler birliği adamlar krizi nasıl yonetti. 3 sene transfer yasakları var sakarıyanın. İstemeye istemeye cikiyorlar resmen.
Yurdum Insanı - Bu gece bitsin bu iş
Kapalı Yanı Kale Arka - değişimin tam zamanı.
Obhm4141 - Resim öğretmeni değil
TEKNİK DİREKTÖR İSTİYORUZ
Tikitaka - Geç bile kalındı yönetim futbol özürlüsü olunca kararlarda geç veya yanlış oluyor.
İzmitlee - Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra toplansalar ne olur toplanmasalar ne olur. Önce kendileri defolup gitsin.
Yasin - Hadi hayırlısı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.