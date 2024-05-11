Yönetim, Gürsel için toplanıyor

Moraller Sıfır - Kimse biryere kaçmasın,önce bu çöp bidonu topçuların parası ödensin,borçlu dosya kalmasın.Bakın şimdiden söylüyorum yoksa bu takım daha da ayağa kalkamaz,geçmişten ders alınmalı.Lig bitti zaten,gönder hocayı,altyapıdan bir hocada playoff'ta bu işi yapar zaten.