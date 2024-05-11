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11 May 2024 - 19:36- Spor G:

Mustafa Gürsel: “Üzerimize düşeni yapamadık”

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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Sakaryaspor mağlubiyeti sonrası "Üzerimize düşeni yapamadık" dedi.

Mustafa Gürsel: “Üzerimize düşeni yapamadık”
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Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "İstediğimiz gibi maç oynamadık. Başından sonuna kadar istediğimiz mücadeleyi yansıtamadık, istediğimiz pozisyonlara da giremedik. Bodrum maçından sonra başlayan hastalıklara mı şey yapalım, ama bunlar mazerete değil. Akşam 12-13 oyuncumuz serum yedi. Üzerimize düşeni yapamadık. Sahada istediğimiz ölçüde fiziksel tepkiyi veremedik ama bu oradan geldikten sonra oyuncuların kaptığı virüsten dolayı olabilir. Lig bitti. Bundan sonraki süreç de play-off" dedi.

“Düşüncemiz play-off, rakibimiz Çorumspor”

Tribünlerin istifa çağrısı ve kendisine yönelik argo tezahüratlara verdiği tepkiyle ilgili olarak Mustafa Gürsel, “Orada yaşanan, istemediğimiz bazı olaylar oldu. Tabii ki bu maç onlar için de, bizim için de çok önemliydi. Onların da üzüntüsünü alıyoruz. Onlar üzgün olduğunda tepki vermesi normal. Bunu da anlıyoruz. Düşüncemiz şu an play-off. Kafamızı toplayalım. Rakibimiz Çorumspor. Direkt final oynamayı çok istiyorduk. Bunu başaramadık. Sonraki süreçte başarmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı.

“Hiç tepki vermemiştim ama en hassas olduğum noktada tepkisiz kalamazdım”

Gürsel sözlerine şöyle devam etti: "Bu zamana kadar hiç tepki vermedim. Gerçek Kocaelispor taraftarını ayırıyorum ama geldiğimden beri arkamızdan sürekli anneme bile küfrediyorlar. İnsan hassas olduğu noktada; insanın ölmüş annesine küfür edilmesi, kabul edilemez. Tepki normal ama bir noktada da artık her şeyi kabul edemeyiz. Bu kadar da değil. Böyle bir şey de ilk defa yaşıyorum, geldiğim günden beri. Tepkim o küfrü edenlere. Gerçek Kocaelispor taraftarına tepkim olmadı. Camiaya değil, küfür edenlere tepki gösterdim. Tepki vermezsek o noktada, bizde bir sorun var. Oyun içindeki her şeye eyvallah. Saygı duyuyoruz. Ama o noktada o söz ağır kaçtı. Yanlış olduğunu belirtmek için döndüm. Olmaması gerektiğini söyledim. Kime olursa olsun bunun her zaman karşısında dururum."

“5 takım kadar şansımız var. Ayağa kalkmamız lazım”

İlk 30 dakika şut olmamasıyla ilgili, “Fiziksel olarak istediğimiz şeyi sahada ortaya koyamadık. Akşam 12 oyuncu serum aldı. Bunlar yaşanan şeyler. Hafta içi Burak hiç idman yapmadı. Emir dün katılmadı, Atila ile birlikte hastaneye gidip serum aldılar. Hiçbirimizin istediği bir hafta oldu. Biz bu değiliz. Bu kadar değildi bu takım. Bu bir hafta yaşadıklarımız bizi de memnun etmedi. Oyuncuları en azından sağlık açısından iyi olarak sahaya çıkarmaya çalıştık. Son iki gün idmana çıkmayan oyuncularımız da oldu. Bir an önce ayağa kalkmamız lazım. Bir şeye üzüldük, ettik. Bu akşam da üzüleceğiz ama yarın sabah işimize bakacağız. Önceki maça çok takılı kalırsak bu işi yapamayız, oyuncular da yapamaz. Bu zorluklardan da çıkmamız lazım. Ekibimizle ve yönetimimizle konuşup ne gerekiyorsa yapacağız. 5 takım kadar bizim de şansımız var. Bu şansı kimse bırakmak istemez. Devam ettireceğiz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

# HER, kocaelispor, Mustafa GÜrsel, hafta, VAR

11 May 2024 - 19:36 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(18)
18

Rks - Hoca seni kimse seni bu camiada istemiyor her maç ayrı bahane yeter.artık gitmen gerekli 30 bin kişinin üzerinde taraftar gelmiş ortada futbol yok ruh yok bununda bir açıklaması yok güle güle sana.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:24
17

041 - Senden anca edebiyat hocası olur başka bir poz olmaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:22
16

Harbi Izmitli - İstersen burdanda devam edelim yürü git

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:21
15

Atilla - Ya kovun bu sözde hocayı. Üzerlerine düşeni yapamamış. Hayırdı. Neden. Sorun nedir. Sakarya da futbol oynuyor sizde. Onlsr nite kazanıyor. Sen nexen yeniliyorsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:18
12

Ozii - Bodrum maçı sonrası yollasaydık belki bir şansımız olurdu. Bu Engin Koyun artıkları bu çapsız yönetimden birsey beklemeyin üzülürsünüz Son 90 dakika önümüzdeki sene düzgün bir yönetimimiz olur inş.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:01
11

Ykb - Gürsel senin en büyük hatan 10 ve 77 baştan çıkaracak tin o kanattan rahat geldiler maçı iyice izlee gorr

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 19:59
10

Basiskele41 - Heeeyyy sen kimsin ki cefakar KOCAELİSPOR taraftarını sorguluyorsun sen mi karar vereceksin

Kim taraftar değil diye seni bu taraftar bir daha bu takımın başında maça çıkarmaz sen merak etme

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 11 Mayıs 19:58
09

Uzuntarlalıç - Küfür yanlış adam ol istifa et etmen gerekirdi ama sende nerde o gurur

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 11 Mayıs 19:58
08

Kocaeli 41 41 - Hoca sen kendini savunmadan kocaeli spor traftarına camiaya bir iyilik yap istifa et senin hakkında hayırlısı bu saygılar

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 11 Mayıs 19:56
07

Gerçek - Hoca geçen hafta gitmeliydi hemen Taner gülleri ve Hamza mutlu play off için gelmeli

Yanıtla . 2Beğen . 6Beğenme 11 Mayıs 19:55
06

Nhnju - Sakarya ya iç sahada yenilmenin yenilir yutulur açıklaması yok isterse takım 9 kişi kalsın saha da mazeret kabul etmiyorum.

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 11 Mayıs 19:55
05

Gusei - Bu takımın başında olduğun sürece, tepki alacaksın evet küfür yanlış ,katılıyorum ama sen bu şehirde sevilmiyorsun ,bırak tazminat işlerini

İSTİFA ET biraz da gurur lazim.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 19:49
14

Gusei - @Gusei 05 nolu yoruma cevabı: Tamamda Anneye küfür kabul edilemez bir davranış,kesinlikle istifa etmeli bu şehrin adamı değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:16
13

Basiskele41 - @Gusei 05 nolu yoruma cevabı: İyide insanlar ne yapsın küfür etmesin bağırmasın

Yakında taraftar cinnet geçirmez ise ne diyeyim

İstifa erdemli kişilerin işidir,

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 20:01
04

Aa - Yahu defol git be herif ne konuşuyorsun hala!!! Sen ilk geldiğin gün elimizde sihirli deynek yok diyen adamsın. takım çıkarsa ben cıkarttım, çıkamazsa ne devraldım ki ben ne yapayım, bırak bu işleri!!! Delikanlı ol bırak git!!!

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 19:47
03

Basiskele41 - Seni istemiyoruz

Çok bilmiş istifa erdemli insanların başvurduğu yoldur Dua et içeride maç oynamayacağız

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 19:47
01

Türkiye - Hangi futbolcu ve yönetimle bu futbolla küme düşer seneye

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 19:44
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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